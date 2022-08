Homem que estuprou e roubou mulher é preso na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Alex da Silva Oliveira, de 27 anos, foi preso por acusação de estupro e roubo. O crime ocorreu no dia 20 de abril deste ano, por volta das 21h, no bairro São Jose Operário, na Zona Leste de Manaus. O indivíduo foi capturado na manhã desta segunda-feira (15), no bairro Colônia Antônio Aleixo, também na Zona Leste.

O criminoso teve a prisão temporária decretada no dia 6 de junho deste ano. O delegado Mauro Duarte, do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), deu mais detalhes da ocorrência.

“A vítima foi abordada assim que adentrou em sua própria casa, local onde o suspeito já se encontrava com uma faca nas mãos, que foi usada para ameaçar a vítima e roubar o aparelho celular dela. Em seguida, a mulher foi amarrada e teve a boca coberta por fita durex, ocasião em que o indivíduo cometeu o estupro. A vítima foi ameaçada de morte caso denunciasse o crime”, explicou o delegado Mauro Duarte do 30° DIP.

Após a prisão, Alex foi encaminhado à unidade policial, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve ficar à disposição da Justiça e será levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Veja o vídeo da prisão do indivíduo:

Criminoso foi preso na manhã desta segunda-feira (15). Foto: Reprodução

