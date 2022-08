Tenório Telles lança “Estudos de Literatura do Amazonas” nesta quarta (17)

Manaus (AM)– O escritor e atual presidente do Concultura Tenório Telles lançará nesta quarta-feira (17), o livro intitulado “Estudos de Literatura do Amazonas”, editado pela Editora Valer e escrito em parceria com o saudoso Paulo Graça, na biblioteca do Sesc, localizada na rua Henrique Martins, 427, Centro.

O livro é daquelas obras que já nasceram como um clássico. Isto por que é o único, até o momento, com estudos minuciosos, desde os primeiros suspiros literários no Estado do Amazonas até os dias atuais, preenchendo uma lacuna que precisava, urgentemente, ser sanada.

Nesse sentido, para a coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, não se trata, apenas, de apontar autores e obras, mas de oferecer ao leitor comum ou ao crítico literário uma obra que oferece subsídios e que se estabelece como um estudo profundo e sério, que medra desde o ano de 1988, momento da partida de um dos seus autores, “o querido Paulo Graça, professor da UFAM que, infelizmente, muito cedo nos deixou e que era, na área, um dos proeminentes estudiosos. Então, é uma homenagem póstuma e um agradecimento a um dos nossos brilhantes intelectuais”.

O projeto não se concluiu na época prevista, porém, agora traz estudos amadurecidos e revisão rigorosa feitos por Tenório Telles que, além de crítico literário, é também escritor e um comprometido estudioso do pensamento amazônico.

A obra chega para selar um compromisso, realizar um desejo comum, porque seus autores entenderam a necessidade de se instaurar um ponto de reflexão sobre o que e como se faz a literatura no Amazonas, afora, destacar os nossos autores com aquilo que pensam a partir de um lugar distante dos grandes centros e com uma forma de pensar que deve, considerando as suas especificidades, inclusive, formas de ver e compreender o mundo, peculiares.

O livro é interessante, também porque instaura discussões, desde o seu título, chamando autores e estudiosos para um amplo debate, que resultará numa cooperação que trará considerações e a possibilidade de continuarmos numa linha de reflexão fundamental sobre a literatura do Amazonas.

“Ela ajuda na fundação das discussões sobre um pensamento que traz as ‘Amazônias’ no seu núcleo. Portanto, é uma obra seminal, necessária para todos os que se interessam pelo pensamento não apenas local, mas também universal”, finalizou Neiza.

