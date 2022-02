Ladrão tenta furtar igreja, mas morre pendurado em telhado

O ladrão que tentou furtar a igreja estava com uma mochila com ferramentas e uma faca

Um assaltante, ainda não identificado, morreu ao tentar roubar uma igreja na rua Araçá, no bairro Morada Verde, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (MS). Ele ficou pendurado pelo pescoço e faleceu no local.

A reportagem apurou que o ladrão cortou a cerca do local que fica beirando o muro, próximo de uma goiabeira e acessou a igreja no início da noite deste domingo (20).

Ele então subiu no teto e tentou entrar na cozinha do local pelo telhado. Foi quando ficou pendurado pelo pescoço e morreu na hora. A imagem é forte, por isso foi borrada em partes.

O ladrão estava com uma mochila cheia de ferramentas e portava uma faca. A perícia técnica foi chamada e está no local.

*Top Mídia News

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Homem é morto a tiros por amigo no dia do aniversário em Manaus

Rebelião em presídio de Salvador deixa cinco mortos

Mulheres são presas com drogas no aeroclube de Manaus