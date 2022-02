Copa América de Jiu-Jitsu teve 800 atletas e 356 campeões na Amadeu Teixeira

Manaus (AM)- Com a presença de 800 atletas, a Copa América Gi e NoGi de Jiu-Jitsu Esportivo 2022 teve 356 campeões, em disputa que aconteceu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, no sábado (19).

A Competição teve apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), foi organizada pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo (Fajje) e contou com participantes brasileiros e vindos do Chile, México, Peru e Venezuela.

“É uma satisfação poder ver que grandes atletas estão competindo a nível internacional no Amadeu Teixeira. Competições que possam agregar tanto no esporte de base como no alto rendimento, são prerrogativas do nosso trabalho para continuar desenvolvendo o desporto no Amazonas”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Na classificação geral por equipes, a Nova União Manaus foi a grande campeã da América. A academia teve 32 medalhas de ouro, 19 de prata e 15 de bronze. O responsável pela academia, Nonato Machado agradeceu o apoio de sua equipe e da Fundação Amazonas de Alto Rendimento.

“Quero agradecer a todos os professores, alunos e aos pais que fizeram parte dessa vitória, muito obrigado pelo apoio. Gostaria de agradecer à FAAR pelos alojamentos cedidos aos atletas, filiados do Clube NV NU Nonato Machado do AM”, frisou Nonato Machado.

