Omar quer ação firme para combate ao crime organizado na Tríplice Fronteira

Em conversa com a coluna, ontem, o senador Omar Aziz (PSD), que postula a reeleição, comentou a proposta do novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de estabelecer parceria com os governos dos países que formam a Tríplice Fronteira (Brasil/Colômbia/Peru) para um firme combate ao crime organizado, ao narcotráfico e ao desmatamento na região.

“Desde o início do meu mandato, levo para o Senado a discussão sobre a ausência do Estado brasileiro na região do Alto Solimões. Tenho projetos de lei sobre o tema, inclusive um que prevê a criação da Polícia Hidroviária Federal. Perdi as contas de quantas vezes denunciei que a Tríplice Fronteira, que envolve essa região, é o maior corredor de drogas do mundo”, disse o senador.

A população da região sofre há anos todo tipo de violência “por causa da invisibilidade do poder público”, afirma Omar, completando: “Segurança nas fronteiras é importante para o Amazonas e fundamental para o Brasil”.

Guarda armada

O prefeito David Almeida (Avante) assinou decreto que institui a Carteira de Identificação Funcional (CIF) aos membros da Guarda Municipal.

Essa é a última etapa do processo seletivo, permitindo que a nova guarda possa atuar já no Festival #Sou Manaus Passo a Paço 2022.

David quer colocar a guarda armada na rua já na primeira semana de setembro, no maior evento de artes integradas da região Norte do país.

Polo da Amazônia

Em campanha para o Senado da República, o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) resgatou uma antiga proposta de emenda constitucional de sua autoria, apresentada em 2004, como senador, visando a mudança da Zona Franca de Manaus para Polo Industrial da Amazônia Brasileira.

“O objetivo do projeto é tirar o nome Zona Franca, que dá impressão de comércio de bugigangas estrangeiras, e colocar o nome Polo Industrial da Amazônia Brasileira. Acrescentei o ‘Brasileira’ para fazer o Brasil acordar para o fato de que ele também pode ser sócio dessa grande empreitada que é o desenvolvimento sustentável da Amazônia e, sobretudo, do Amazonas”, explica Arthur.

Compromisso ético

Ao lado da vice, Anne Moura (PT), o candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida”, Eduardo Braga (MDB), assinou ontem, no auditório da Cúria Arquidiocesana de Manaus, no Centro, a Carta de Compromisso com a Ética e pela Boa Governança.

Braga disse que os compromissos estabelecidos na carta estão em consonância com o plano de governo da coligação, registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

“Estou muito satisfeito em assinar esse documento ao lado da minha vice Anne Moura. Estamos sempre comprometidos com a ética e a boa governança, e isso já mostramos que sabemos fazer”, destacou o senador.

Empresários golpistas

Alvos de mandados de busca por parte da Polícia Federal, na manhã de ontem em cinco estados, empresários que em um grupo de mensagens do WhatsApp pregaram um golpe de Estado caso Lula vencesse as eleições presidenciais, negaram tudo, com alguns fazendo agora profissão de fé ante qualquer resultado das urnas de outubro.

Os empresários foram denunciados pelo site Metrópoles, tendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizado a PF a cumprir os mandados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.

Hang pela democracia

Entre os que negaram o jogo a favor do “golpe” está Luciano Hang, da Havan.

“Vejo que meu nome vende jornal e gera cliques. Me envolvem em toda polêmica possível, mesmo eu não tendo nada a ver com a história. Sou pela democracia, liberdade, ordem e progresso”, disse ele à Folha de São Paulo.

Os outros enrolados com o “golpe” são: José Isaac Peres, da rede de shopping Multiplan, Ivan Wrobel, da Construtora W3, José Koury, do Barra World Shopping, André Tissot, do Grupo Serra, Meyer Nigri, da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, e Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu.

Sigilos quebrados

O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilos bancários e o bloqueio das redes sociais de todos os empresários suspeitos de comprometimento com a aventura golpista.

O advogado de Afrânio Barreira, Daniel Maia, classificou de “perseguição política” a operação de ontem da PF contra os empresários.

Em, nota, ele escreveu que “seu cliente está absolutamente tranquilo e colaborando com a busca da verdade, a qual resultará rapidamente no arquivamento da investigação”.

Sinuca de Melo

O ex-governador José Melo (Pros) vive um drama para não ficar de fora das eleições deste ano no Amazonas.

Apesar de ter conseguido o registro de sua candidatura no TRE-AM, ele terá que aguardar o fim da penalidade imposta pela Justiça Eleitoral por ter tido o mandato de governador cassado em 2017.

A pena de oito anos se encerra em 05 de outubro, portanto, depois de 2 de outubro, data da eleição para os cargos proporcionais. Melo sonha com uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas.

Lula muda data

Mais uma vez o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) muda a data para vir a Manaus.

A sua visita à capital do Estado estava marcada para 2 de setembro, mas agora a previsão da cúpula estadual do PT é que ele antecipe a viagem para 31 de agosto. Ele vai passar dois dias em Manaus.

David lamenta

O prefeito David Almeida e o titular da Semacc, Wanderson Costa, divulgaram nota lamentando o falecimento de Carlos Henrique da Silva Pontes e Henilson da Silva Mota, vítimas do incêndio ocorrido na Casa Lotérica que funcionava nas dependências do mercado municipal Adolpho Lisboa, no Centro da cidade.

Carlos Henrique faleceu na noite de domingo (21) e Henilson Mota na tarde de segunda-feira (22).

Encontro das Águas

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) comemorou a liberação da licitação para a construção do Parque Encontro das Águas, projeto idealizado entre 2005 e 2008, quando ele administrou a cidade de Manaus.

“O projeto foi elaborado quando eu era prefeito, não consegui fazer. Outros que me sucederam também não, mas agora, através do prefeito David Almeida, e com o apoio do Governo do Estado, vai ser possível que esta obra saia do papel. O projeto está concluído com todos os detalhes e, em breve, a licitação será lançada. Momento de muita alegria”, manifestou o líder socialista.

Analfabetos

Dados do TSE apontam que o eleitorado de pessoas com baixa instrução é instável e pode não corresponder em termos de comparecimento às urnas em outubro no Estado do Amazonas.

Em 2018, os eleitores com maior grau de instrução foram os que mais votaram, enquanto 57,97 % dos analfabetos se abstiveram de ir às urnas. Ou seja: de um total de 138,9 mil eleitores, 80,5 mil não saíram de casa durante o primeiro turno daquelas eleições.

Equívocos no JN

Nas redes sociais, grupos de internautas reagiram à entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Jornal Nacional da Rede Globo, na noite da última segunda-feira.

Segundo eles, o Capitão se equivocou com relação a Amazônia e ao Amazonas quando afirmou ter agido rápido para aplacar a crise do oxigênio no auge da pandemia da Covid-19 no início de 2021.

Os internautas lembraram que o socorro federal só chegou a Manaus após o registro de várias mortes nas unidades de saúde devido a falta de oxigênio.

Queimadas

Outro equívoco do presidente no JN, de acordo com os internautas, envolveu as queimadas. Para Bolsonaro, são os ribeirinhos que queimam a floresta na Amazônia.

Mas, para os internautas, na verdade, são os madeireiros os principais responsáveis pelos incêndios florestais na região, inclusive no primeiro semestre de 2022, conforme dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

