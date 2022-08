Circo Caboclo apresenta “Homem Sem Sombra” no Centro Cultural Barravento em Manaus

Manaus (AM) – A Companhia Cia Circo Caboclo apresenta a performance “Homem Sem Sombra”, estrelado pelos artistas amazonenses Amanda Magaiver e Jean Winder, nesta sexta-feira (26) e sábado (27), a partir das 22h, no Centro Cultural Barravento, situado na rua Jonathas Pedrosa, n 1166, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. O ingresso custa R$ 20 e a meia entrada R$ 10.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente e retirados 30 minutos antes do espetáculo. O pagamento é feito por meio do PIX 79522173215.

Conto

O Homem Sem Sombra é um conto da escritora Marcia Antonelli, que retrata as reflexões existenciais questionando espaço, corpo e identidade. Essa perspectiva será abordada no espetáculo da Cia Caboclo.

“O espaço vazio não determina a ausência de presenças alheias. Porque estar sozinho nem sempre significa estar só. E até mesmo o silêncio pode ser ensurdecedor. É um furacão audacioso que se permite ocupar e destrinchar os elementos caóticos do medo e das incertezas. A sós consigo mesmo o homem sem sombra se embala numa dança frenética, preenchendo as lacunas de uma noite aleatória com os atos e os fatos de suas sutis convicções”, explica o artista Jean Winder.

Cia Circo Caboclo

O espetáculo é realizado pela Cia Circo Caboclo. Criada em 2017, a companhia de artes se dedica à investigação e produção artística por meio da linguagem circense, na cidade de Manaus.

Fundada pelo artista amazonense Jean Winder, a Cia Circo Caboclo propõe o intercâmbio de questionamentos e experiências entre artistas do Chile, Argentina e Brasil para estabelecer e produzir processos artísticos entre profissionais latino-americanos e ressignificar “fronteiras” por meio da arte e da tecnologia. Mais detalhes da companhia no Instagram: @circocaboclo.

Ficha técnica

Dramaturgia: Márcia Antonelli

Direção: Dimas Mendonça

Elenco: Pesquisa e Sonoplastia: Alexandre da Amazônia e Cícero Benedito

Figurino e Cenografia: Dimas Mendonça

Produção Executiva: Amanda Magaiver

Fotos: Cícero Benedito

*Com informações da assessoria

