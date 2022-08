Joana Darc visita comunidades no interior do AM e reúne milhares de apoiadores

A candidata à reeleição visita as cidades do interior do Amazonas

Desde a largada da campanha eleitoral de 2022, iniciada no último dia 16, a candidata à reeleição a deputada estadual, Joana Darc (União Brasil), tem visitado comunidades no interior do Estado e arrastado multidões de apoiadores.

Na segunda semana de campanha, a candidata iniciou sua batalha já no domingo (21), com uma caminhada no Cacau Pirêra, onde conheceu a realidade dos moradores e viu de perto os impactos positivos de tudo que já conseguiu para a população, junto com o candidato a deputado federal Saullo Vianna, que também participou do evento.

Logo na manhã da segunda-feira (22), a parlamentar visitou o município de Borba, fiscalizando os trabalhos da Associação dos Deficientes, na qual destinou parte dos recursos de suas emendas parlamentares em prol daquela organização, que atende pessoas com deficiência com o objetivo de auxiliá-los em diversas demandas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vidas dessas pessoas e de suas famílias.

Durante a tarde, Joana Darc seguiu para um encontro com a população de Humaitá conhecendo as principais demandas do setor primário. Além disso, visitou as obras do anel viário, do Governo do Estado, que vai agilizar o escoamento da produção local a outros municípios. Joana também reuniu com os protetores de animais da cidade ouvindo suas principais demandas para melhorar a vida dos cães e gatos que vivem naquele município.

“O que me dá força e coragem para enfrentar todos os desafios e adversidades, é poder ir nos lugares e ser recebida com muito carinho. Ser bem acolhida pelas pessoas, ver o sorriso de gratidão no rosto de cada um e ter a confiança do eleitor. Por isso luto com todas as forças e poder que tenho para ajudar e fazer o melhor para o povo amazonense”, comentou Joana Darc.

Logo no início da terça-feira (23), o povo de Manicoré também ganhou os olhares da candidata. Município este, onde Joana Darc vem realizando no decorrer de seu mandato, um trabalho direcionado aos animais, em defesa das mulheres e na causa das pessoas idosas. Na oportunidade conversou com vereadores e lideranças locais ouvindo as necessidades de melhoria para o município.

Mega carreata

Na quinta (25), Joana foi até Autazes, junto com o Governador Wilson Lima, para uma caminhada que reuniu milhares de pessoas, conferindo a nova iluminação e asfaltamento da cidade realizados pelo Governo do Estado. Conhecida como a terra do leite, o local foi a primeira cidade do interior do Amazonas que recebeu o Castramóvel e as ações de cidadania provindas de recursos de suas emendas parlamentares.

E na sexta (26), foi a vez dos moradores de Presidente Figueiredo receberem a candidata e declararem apoio à sua candidatura.

O final de semana também foi de muito trabalho para Joana Darc. No sábado (27), a agenda foi nos municípios de Envira e Eirunepé, acompanhada com o deputado Saullo Viana, reunindo multidões que declararam confiantes em seu trabalho.

Mais uma semana

No primeiro dia desta nova semana, ontem (28), Joana Darc esteve em Carauari também com milhares de apoiadores, prestando contas de seu trabalho.

*com informações da assessoria

