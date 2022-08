Lula e Eduardo Braga visitam fábrica da Honda em Manaus

Manaus (AM) – O ex-presidente e candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu, nesta quarta-feira (31), o seu primeiro compromisso de campanha realizando visita as instalações da Moto Honda do Brasil, no Distrito Industrial, ao lado do candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB) e a sua vice na chapa, Anne Moura (PT).

Aos trabalhadores e diretores da empresa, Lula se comprometeu garantir a preservação do polo industrial de Manaus e, para isso, vai contar com o apoio do senador Eduardo Braga no governo do estado e do senador Omar Aziz, candidato à reeleição pelo PSD, no Senado da República. “Esse sempre será o nosso compromisso com o povo Amazonas”, disse o presidenciável.

A visita contou com a presença de Omar, da sua suplente vereadora de Itacoatiara Sheila Moreira (PT), do presidente estadual do PT, deputado Sinésio Campos, que concorre à reeleição, do deputado federal José Ricardo (PT) e da candidata à Câmara Federal pelo PCdoB e ex-senadora Vanessa Grazziotin, além de outros candidatos à cargos proporcionais da coligação.

No local, o senador Eduardo lembrou que o governo do PT foi responsável pela prorrogação por mais 50 anos da Zona Franca de Manaus e a luta contou com o apoio do MDB e da bancada do Amazonas no Congresso Nacional. “O presidente Lula sempre foi um grande amigo do povo do Amazonas, e juntos vamos recolocar o nosso estado no caminho do desenvolvimento”, disse Braga.

A proposta dos candidatos é a implantação de ações de incentivo a geração de emprego, além da criação do programa Novo Cidadão, que vai garantir R$ 500 as famílias de baixa renda. “E esse valor vai se somar aos R$ 600 do Auxílio Brasil, que o presidente Lula vai criar. Daremos um salário mínimo para as famílias amazonenses terem direito a se alimentar todos os dias”, afirmou Eduardo.

A agenda de Lula também inclui visita ao Museu da Amazônia (Musa), na zona Leste, e um grande comício no espaço Torres Hall, na avenida das Torres, zona Norte, a partir das 18hs. A expectativa da organização é de um público de mais de 40 mil pessoas. De Manaus, o ex-presidente segue para Belém (PA), onde também vai cumprir uma extensa agenda de campanha.

*Com informações da assessoria

