Preços da gasolina, etanol e diesel têm semana de recuo nos postos

Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que os preços da gasolina, do diesel e do etanol recuaram nesta semana. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (2).

O preço médio da gasolina caiu 1,5% nesta semana: o litro do combustível foi de R$ 5,25 para R$ 5,17.

O diesel registrou queda de 0,43%, indo de R$ 6,93 para R$ 6,90 nas últimas duas semanas analisadas pela ANP.

Já o valor médio do etanol teve uma redução de 3,4% e passou de R$ 3,84 para R$ 3,71. O combustível chegou a ser comercializado a R$ 6,99.

No mês de junho, os preços médio do litro do diesel (R$ 8,89) e da gasolina (R$ 7) registraram os maiores valores desde que a agência passou a realizar o levantamento semanal, em 2004.

Nessa quinta-feira (1), a Petrobras divulgou a redução de R$ 0,25 do preço da gasolina vendida às distribuidoras. Contudo, o levantamento divulgado nesta sexta não é completado por essa baixa.

*Com informações do Metrópoles

