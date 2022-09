Amazonino pede para eleitor do AM analisar voto com consciência

Manaus (AM) – No Dia da Independência do Brasil (7), o candidato Amazonino Mendes, da Federação PSDB-Cidadania, pediu que a população amazonense reflita sobre o seu próprio futuro. Amazonino destacou a importância do voto responsável, no dia 2 de outubro.

“Esse 7 de Setembro, que lhe dá a ideia de independência, deve ajudar a sua reflexão. Você tem de procurar, claro, cada vez mais ser independente, pelo teu filho, pela tua mulher, pela tua família,. É natural, a gente está aqui para progredir, para crescer. Então, a data de hoje, magna no nosso país, deve te consultar; fazer que você reflita e veja que a maior arma que você tem é o seu voto”, declarou Amazonino.