Wilson supera Amazonino e Eduardo Braga cresce

Pesquisa aponta uma disputa acirrada entre o governador Wilson Lima (União), com 28,3% das intenções estimuladas de votos, e Amazonino Mendes (Cidadania), com 26,8%

Pesquisa da empresa Perspectiva Mercado e Opinião, realizada de 26 a 27 de agosto, divulgada ontem, aponta uma disputa acirrada entre o governador Wilson Lima (União), com 28,3% das intenções estimuladas de votos, e Amazonino Mendes (Cidadania), com 26,8%.

O terceiro colocado, Eduardo Braga (MDB), com 21,5%, apresenta surpreendente crescimento, ficando a 4% de Amazonino. Depois, aparecem Ricardo Nicolau (Solidariedade) 2,3%; Henrique Oliveira (Podemos) 0,7%; Carol Braz (PDT) 0,8% e Dr. Israel Tuyuka (PSOL) 0,2%.

Na pesquisa espontânea, Wilson desponta com 20%, vindo a seguir Amazonino com 15,9% e Eduardo Braga,11%. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em 24 colégios eleitorais do Amazonas.

Segundo turno

Os números da Perspectiva mostram que as eleições para o Governo do Amazonas estão indefinidas.

O governador Wilson evolui na disputa, enquanto a segunda colocação passa a ser um confronto imprevisível entre Amazonino Mendes e Eduardo Braga, com o senador emedebista apresentando muito fôlego há duas semanas da reta final da campanha em primeiro turno.

Indecisos diminuem

Os indecisos diminuíram de 61,9% para 44,9%, de acordo com a Perspectiva.

Na verdade, embora tenha diminuído, o número de indecisos ainda é bastante alto no Estado.

Omar Aziz amplia

Conforme a pesquisa estimulada da Perspectiva para o Senado, Omar Aziz (PSD), que postula reeleição, evoluiu de 20,9 para 28,3%. O segundo colocado, Arthur Neto, ficou com 23,7%.

Alfredo Menezes (PL) chegou a 12,6% e Luiz Castro (PDT) obteve 9,5%. Os demais concorrentes ficaram abaixo de 1% na preferência do eleitorado.

Lula na frente

No levantamento estimulado da Perspectiva, o candidato petista Lula, com 43,2%, vence Jair Bolsonaro (PL), com 32,7%, na corrida presidencial entre o eleitorado amazonense.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro com 5,5%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 4,5%.

Na pesquisa espontânea, o petista chegou a 34%, com Bolsonaro alcançando 27,2% das intenções. Ciro Gomes ficou atrás, amargando 2,4% e Tebet, 1,6%.

Auxílio de R$ 1,100

A proposta do candidato ao Governo do Amazonas, senador Eduardo Braga (MDB), conforme explicou ontem à coluna, é criar o programa Novo Cidadão, que vai garantir R$ 500 as famílias de baixa renda.

Esse valor vai se somar aos R$ 600 do Auxílio Brasil, que Lula vai criar em nível nacional caso vença a disputa presidencial. Juntos, somarão R$ 1,100, ou seja, um salário

mínimo para as famílias amazonenses terem direito a se alimentar todos os dias.

Empregos e créditos

De acordo com Braga, o Novo Cidadão também vai garantir a implantação de uma rede de ensino profissionalizante direcionado às famílias de baixa renda.

O programa se alinhará a um plano de incentivo a criação de empregos e a um plano de abertura de crédito para micro e pequenos empresários por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

Governo recorre

Segundo a Procuradoria Geral do Estado, o Governo do Amazonas recorrerá, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), contra decisão monocrática da ministra Rosa Weber, que rejeitou uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) movida pela PGE.

Na ADPF, o governo pedia a suspensão de decisões da administrativas da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) de São Paulo.

A Câmara cancelou créditos de ICMS de empresas que compraram mercadorias do Amazonas com incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus.

Bolsonaro apela

Com a popularidade ameaçada no Amazonas, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Rádio Mais Brasil, propalou o avanço das obras de manutenção na BR-319.

As obras, no entanto, são consideradas ações de praxe na rodovia, não sensibilizando os amazonenses que pedem, há três décadas, a repavimentação completa do trecho central da BR.

Orçamento pífio

Ontem, Jair Bolsonaro mandou sua proposta orçamentária para 2023 ao Congresso Nacional sem constar o pagamento do Auxílio Brasil na ordem de R$ 600, descumprindo uma de suas bandeiras de reeleição.

A proposta do presidente é de um Auxílio de R$ 405,21 no ano que vem se continuar no Palácio do Planalto.

ZFM e Amazônia

Ao lado do seu candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga, do senador Omar Aziz e de postulantes a cargos proporcionais da coligação MDB, PSD e da federação PT, PCdoB e PV, o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva visitou ontem a Moto Honda do Brasil, no Distrito Industrial de Manaus.

Na ocasião, Lula declarou “incondicional apoio ao modelo Zona Franca de Manaus” e à preservação da Amazônia, que ele considera vital para ajudar a aplacar a crise climática do planeta e garantir desenvolvimento com sustentabilidade.

À noite, Lula, Braga e Omar participaram de concorrido comício no espaço Torres Hall, na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus, onde reforçaram suas manifestações em favor da ZFM e da Amazônia.

Vandalismo

Em visita ao complexo da Ponta Negra, o prefeito David Almeida denunciou o furto de cabos de energia elétrica e de luminárias de LED na cidade de Manaus.

“Arrombaram cadeado, corrente, tiraram cabos e fios, fizeram a limpeza. Isso tem causado muito prejuízo à Prefeitura de Manaus. Foram mais de 45 quilômetros de cabos furtados e estamos gastando mais em reposição do que em expansão de LED para nossa cidade”, desabafou o prefeito.

A denúncia foi postada nas redes sociais de David que se diz indignado com os atos de vandalismo e crimes de furto ocorridos em espaços públicos municipais.

CPI no arquivo

Com indignação, presidente e relator da CPI da Covid-19, senadores Omar Aziz (PSD) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protestam contra o arquivamento do relatório final da comissão solicitado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Para Omar, “a PGR está a serviço de quem contribuiu para a morte de quase 700 mil pessoas no país”.

Artes integradas

A Prefeitura de Manaus promoverá mais de 100 horas de programação cultural no maior festival de artes integradas do Norte do país, o #SouManaus Passo a Paço 2022, que acontecerá em setembro no centro histórico da cidade.

O objetivo é garantir aos visitantes, experiências singulares quanto à programação cultural, além do que será apresentado pelos 70 profissionais locais e chefs renomados, no segmento da gastronomia.

“Será uma verdadeira explosão de sensações. Tudo que será proporcionado no festival #SouManaus Passo a Paço 2022 para a população de Manaus e para os turistas está sendo preparado com muito esmero”, diz o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Leia mais:

Os que não querem votar

Boa Governança

Simone Tebet venceu debate contra Lula e Bolsonaro, diz o Datafolha