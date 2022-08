Wilson Lima lidera corrida eleitoral em nova pesquisa e abre vantagem sobre Amazonino

Manaus (AM) – O candidato à reeleição ao Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), subiu sete pontos na pesquisa espontânea do Instituto Perspectiva, divulgada no final da noite de terça-feira (30), e segue liderando a corrida eleitoral deste ano.

Wilson confirmou a tendência de crescimento na preferência do eleitor e já subiu sete pontos em relação à pesquisa anterior do instituto, de maio deste ano.

Wilson tem agora 20% das intenções de voto espontâneas, contra 15% de Amazonino, segundo colocado. No levantamento realizado no dia 31 de maio pela Perspectiva, o governador tinha 13% e estava somente a um ponto da segunda colocação; agora está com cinco pontos de vantagem.

De acordo com o instituto, a coleta dos dados ocorreu nos dias 26 e 27 de agosto com 1.500 eleitores de Manaus e dos 24 maiores colégios eleitorais do Amazonas: Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Tefé, Tabatinga, Maués, Iranduba, Manicoré, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira, Autazes, Lábrea, Presidente Figueiredo, Careiro, Boca do Acre, Benjamin Constant, Carauari, Barreirinha, Borba, Eirunepé, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença, e Rio Preto da Eva.

Na pesquisa estimulada, onde é o instituto apresenta nomes dos candidatos, Wilson também lidera com 28% das intenções de voto, contra 26,8% do segundo colocado. O crescimento de Wilson foi de 2% em relação ao último levantamento realizado no dia 31 de maio, quando ele pontuava 26,3% dos votos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima tem registro de candidatura deferida pelo TRE-AM

Wilson Lima reúne 7 mil pessoas em Manacapuru e destaca investimentos na cidade

Wilson Lima destaca importância econômica da rua do Fuxico durante caminhada na ZL