No rádio e na TV, Amazonino destaca compromisso de construir 10 mil casas

Ex-governador do Amazonas, responsável por construir 80 mil casas, vai retomar programa de habitação popular no Governo do Estado

Manaus (AM) – No programa eleitoral veiculado nesta quarta-feira (31) no rádio e na TV, o candidato Amazonino Mendes, da federação PSDB-Cidadania, firmou compromisso de construir dez mil casas populares no Amazonas. O ex-governador, em gestões passadas, garantiu a construção de mais de 80 mil moradias em Manaus e no interior do Estado.

Para Amazonino, é inadmissível governar sem direcionar o Executivo Estadual para as famílias que estão morando em condições subumanas na capital e no interior.

“O que tem aqui é uma indignidade para com o nosso povo, a nossa gente sofrida. Vamos mudar tudo isso para valer”, diz o candidato.

A dona de casa Nilzomar de Souza, moradora do bairro Educandos, zona Sul de Manaus, disse que morar nessas condições é indigno para qualquer cidadão.

“Todos nós temos vontade de morar em uma área digna. Não é porque somos pobres que a gente vai viver como um bicho, morando pelo alagado. Quando as tábuas arrancam, com a força da água, todos perdem suas coisas. Eu tenho um netinho que fala assim: – ai, vovó, eu não gosto de vir para cá não, essa casa é muito velha. Eu me sinto muito envergonhada. A nossa fé é que mude tudo”, comentou a moradora.

Compromisso

Amazonino Mendes e o candidato a vice-governador Humberto Michiles (PSDB) firmaram compromisso em plano de governo para a promoção de ações de regularização fundiária na capital e no interior, além da retomada da construção de casas e conjuntos habitacionais populares.

Ações

Em 1988, o candidato da chapa “A Força do Povo” criou o bairro Amazonino Mendes, conhecido como Mutirão. Amazonino construiu os conjuntos habitacionais Renato Souza Pinto, Oswaldo Frota, Armando Mendes, Santa Etelvina e Galileia, além de núcleos da Cidade Nova, Nova Cidade, Buritis II e Deus é Fiel. A preocupação com os lares dos manauenses resultou na urbanização dos bairros Ouro Verde, Armando Mendes, Pantanal, Monte Sinai, Bairro da Paz. Em 1996, Amazonino implantou o Francisca Mendes. Já em seu terceiro mandato como prefeito de Manaus (2009 a 2012), Amazonino fez a entrega de 76 unidades do Residencial Deus é Fiel e mais 603 no Buritis I. Ele deixou em execução mais 1.453 unidades no Buritis II.

Amazonino Mendes construiu ainda milhares de casas em Manacapuru, Maués, Parintins, em Itacoatiara, em Manicoré, em Tefé, em Humaitá, em Coari, em Benjamin Constant.

