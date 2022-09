Homem é executado a tiros no bairro Compensa

Manaus (AM) – Um homem até o momento ainda não identificado pela polícia, foi violentamente assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (9), por volta das 20h20, na rua Curuanã, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O crime chamou a atenção de moradores que ficaram assustados com a ocorrência.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, o homem não é morador na área e foi deixado no local por um motociclista. Instantes depois, criminosos em um carro de cor cinza não identificado e efetuaram vários disparos no local. Eles fugiram sem serem identificados e a vítima ficou agonizando no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, mas chegou no local apenas para constatar o óbito. Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e isolaram a área. A via foi parcialmente interditada.

“Os moradores informaram que foram mais de dez tiros disparos no local. Um carro cinza chegou ao local, deu marcha ré e os ocupantes efetuaram os disparos. Nossas equipes estão em busca desses criminosos aqui pela área” , destacou o sargento Aurélio Santos.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) estão em deslocamento para o local de crime para os procedimentos cabíveis. No local, a polícia tem dificuldade de recolher mais informações, pois prevalece “a lei do silêncio”, devido a moradores temerem represálias.

O corpo da vítima será encaminhado ao IML, onde deve ser reconhecido oficialmente pelos familiares. A motivação e circunstâncias do caso serão investigadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Cápsulas foram deixadas próximo ao corpo.

Leia mais:

Jovem é executado a tiros em beco na Compensa

Novas viaturas e mais de 3,8 mil armas são entregues para reforçar segurança no AM

Criminosos invadem beco e executam rival no Santo Agostinho