Jovem é executado a tiros em beco na Compensa

Manaus (AM) – Alexsandro Carneiro Pedrosa, de 19 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde desta sexta-feira (9), por volta das 18h, no beco São Francisco, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Há relatos que a vítima já estava sendo ameaçada por criminosos da área.

De acordo com o relato de testemunhas, Alexsandro havia acabado de sair da casa da própria mãe, onde havia ido buscar roupas. Ele teria sido surpreendido por um indivíduo a pé que efetuou pelo menos seis disparos contra ele.

O local onde ocorreu o crime é considerado uma área vermelha, devido a forte atuação do tráfico de drogas. Há varias siglas de facções pintadas nas paredes do beco.

Policiais militares da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e isolaram a área do crime para atuação das demais equipes competentes.

Apenas a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) vai poder contabilizar o quantitativo de disparos que vítima foi atingida.

A polícia não descarta que o crime possa se tratar de acerto de contas, pois Alexsandro já tem duas passagens por tráfico de drogas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que deve ouvir testemunhas e familiares da vítima.

