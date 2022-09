Novas viaturas e mais de 3,8 mil armas são entregues para reforçar segurança no AM

Manaus (AM) – A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) entregou, nesta sexta-feira (9), 24 viaturas para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), e 3,8 mil armas para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e PC-AM, além de equipamentos que serão destinados à operação Tamoiotatá 2, de combate a queimadas no sul do Amazonas, para a operação Fronteira Mais Segura/Hórus, e para o Departamento de Polícia-Técnico Científica (DPTC).

A entrega faz parte dos investimentos do Amazonas Mais Seguro, lançado em julho de 2021 pelo Governo do Estado. O programa prevê também, entre outras ações, a implantação de novas tecnologias, a ampliação do quadro de servidores das forças de segurança, a reforma e a revitalização de unidades policiais como delegacias e quartéis, com o objetivo de intensificar o combate à criminalidade em todo o estado. Esta é a 13ª entrega do programa desde que ele foi lançado.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, os novos equipamentos vão oferecer maior segurança e agilidade no trabalho dos agentes.

“Esta é mais uma ação realizada pela segurança pública, estamos vivendo a 13ª entrega, com um investimento de R$ 280 milhões. São 24 viaturas para a Polícia Civil, e essas viaturas vão atender as delegacias do interior. Também estamos com a entrega da pistola 9mm e de material para o Corpo de Bombeiros, material para auxiliar no combate às queimadas. Esses equipamentos vão oferecer melhores condições de segurança e de trabalho para os nossos agentes da segurança”, disse.

Veículos

Foram entregues para a Polícia Civil 24 novos veículos modelo picape, que serão destinados aos municípios de Beruri, Barcelos, Amaturá, Caapiranga, Coari, Benjamin Constant, Carauari, Borba, Alvarães, Autazes, Envira, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manaquiri, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tonantins e Urucurituba.

Com esta nova remessa de viaturas, já são 263 novos veículos, entre viaturas e motocicletas, entregues para intensificar as ações policiais em todo o estado com resultados positivos no combate à criminalidade.

Também fazem parte das entregas cerca de 900 equipamentos, entre sinalizadores, cintos de guarnição e sacos para operações militares, que reforçarão as ações da operação Fronteira Mais Segura/Hórus; 150 óculos de proteção para o DPTC e sopradores para a operação Tamoiotatá 2.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Orleilso Muniz, destacou o trabalho dos brigadistas que estão atuando no sul do Amazonas, no combate às queimadas.

“Neste ano nós estamos com um componente que tem sido fundamental no nosso êxito, que são os brigadistas de incêndio. Eles estão atuando em um convênio com a Secretaria de Meio Ambiente, isso oferece maior capacidade de atuação do corpo de bombeiros, porque estão trabalhando em todos os municípios que têm o desmatamento”, ressaltou o coronel.

Armamento

Dando continuidade a renovação do armamento da PC-AM e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a SSP-AM também realizou a entrega de mais de 3,8 mil pistolas 9mm (Beretta), sendo 1.524 para a PC-AM e 2.286 para a PMAM. Este é o terceiro e último lote de armamento a ser entregue para as polícias do Amazonas, sendo entregues mais de 10,8 mil novas armas.

A entrega faz parte de uma parceria entre o Governo do Amazonas, por meio da SSP-AM, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Convênio Federal nº 893.189/2019-MJ.

Os outros dois lotes recebidos, que totalizaram 7.065 armas, já foram entregues às forças de segurança e estão sendo utilizados por agentes do sistema. Além disso, no eixo de capacitação do programa Amazonas Mais Seguro, as unidades policiais ofereceram treinamentos aos policiais para utilização do armamento.

*Com informações da assessoria

