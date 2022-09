Petista morto foi vítima do “genocida chamado Bolsonaro”, diz Lula em comício

São Paulo (SP) – Em comício em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, na tarde deste sábado (10), Lula (PT) afirmou que “morreu mais um companheiro do PT, vítima do genocida chamado Bolsonaro”. O ex-presidente também disse que tentou localizar a família de Benedito Cardoso dos Santos, sem sucesso, para prestar auxílio.

“O PT tem a obrigação de saber de todas as coisas para ajudar a família do que foi vítima do genocida chamado Bolsonaro”,

afirmou Lula.