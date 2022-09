Pesquisas apontam diferença gritante de resultados entre Lula e Bolsonaro

A menos de um mês para o primeiro turno das eleições, pesquisas de intenção de voto para presidente da República são publicadas diariamente. Nesta semana, dois resultados, divulgados com menos de 72 horas de diferença, chamaram a atenção por divergências significativas nos números dos dois candidatos na liderança da disputa ao Planalto: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Pesquisa do instituto Ipec (ex-Ibope) com eleitores de São Paulo, divulgada na segunda-feira (5/9), apontou Lula com uma vantagem de 16 pontos percentuais sobre Bolsonaro no primeiro turno: 44% do petista contra 28% do presidente.

Na quarta-feira (7/9), pesquisa da Genial/Quaest, também em São Paulo, mostrou o candidato à reeleição e o petista em empate técnico, com 37% e 36% da preferência do eleitorado, respectivamente. Os dois resultados fazem parte do cenário estimulado, em que o entrevistador apresenta uma lista de candidatos ao eleitor.

Na Ipec, a diferença entre os rivais era de 16 pontos pró-Lula. Na Genial/Quaest, de apenas 1 ponto, com Bolsonaro à frente.

Além de utilizarem metodologia semelhante, com entrevistas presenciais, os dois institutos foram a campo em período quase igual. O Ipec realizou a sondagem de 3 a 5 de setembro. A Genial/Quaest, de 2 a 5 de setembro. Ou seja, ambos foram às ruas antes do atos realizados por apoiadores de Bolsonaro no 7 de Setembro.

A diferença nos números dos candidatos em espectros opostos do cenário eleitoral despertou atenção nas redes sociais, e serve como combustível para questionamentos de grupos que têm como objetivo descredibilizar e questionar a eficácia desse tipo de levantamento.

O diretor da Quaest, Felipe Nunes, justificou o empate técnico entre Lula e Bolsonaro a partir do desempenho positivo que o presidente tem em públicos que, na pesquisa nacional, o rejeitam. Por exemplo, o titular do Planalto viu sua imagem melhorar entre o público feminino e aparece pela primeira vez empatado tecnicamente com Lula (36% a 33%).

“Bolsonaro também conseguiu melhorar entre os católicos, continua crescendo no público evangélico e aparece com 51% das intenções de voto neste segmento do eleitorado”, diz Nunes.

Ao Metrópoles o instituto de pesquisa Quaest enviou uma declaração sobre a metodologia utilizada nas pesquisas. No documento, a empresa frisa que “diferentes institutos têm diferentes metodologias. Cada uma das maneiras de coleta tem vantagens e desvantagens”.

Procurado pela reportagem, o Ipec informou, por meio de nota, “que isso ocorre em função da metodologia aplicada, do período de campo e também do questionário adotado”.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Manifestação pró-Bolsonaro reúne centenas de pessoas na Ponta Negra, em Manaus

Bolsonaro vem ao Amazonas no dia 22 de setembro, diz Menezes

Lula diz que tem “fé” que Brasil irá “reconquistar sua bandeira”