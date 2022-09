Lucro da venda ilegal de ouro no Brasil chega a R$ 44,6 bilhões

Segundo a UFMG, a mineração ilegal de ouro disparou no país, que é o 14º maior produtor mundial do metal, a partir da deflagração da pandemia da Covid-19, em 2020

Estudo da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) estimou em R$ 44,6 bilhões o lucro dos grupos criminosos que exploram ilegalmente ouro no Brasil entre janeiro de 2021 e junho de 2022.

O estudo registrou também prejuízos socioambientais na ordem de R$ 39 bilhões.

Segundo a UFMG, a mineração ilegal de ouro disparou no país, que é o 14º maior produtor mundial do metal, a partir da deflagração da pandemia da Covid-19, em 2020, que elevou os preços a níveis recordes no mercado internacional.

A alta valorização do metal fez disparar, em consequência, o processo de destruição da Amazônia brasileira, com o aumento exacerbado do desmatamento e das queimadas em toda a região.

Inpe e a tragédia

Monitoramento por satélite do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) confirma a tragédia que os negócios ilegais envolvendo ouro causa na Amazônia e à economia do país.

Quanto mais o metal se valoriza em nível internacional, mais cresce o número de garimpos clandestinos no Brasil. Em 2021, de 112 toneladas de ouro produzidas no país, ao menos 7% eram de origem ilegal e 25% de origem potencialmente ilegal.

Conforme o Inpe, a corrida pelo ouro foi responsável pelo desmatamento recorde de 121 km² em 2021, incluindo áreas de reservas ambientais e indígenas na Amazônia, tidas como essenciais para o equilíbrio climático.

Ibama impotente

De acordo com números divulgados pelo Painel do Orçamento Federal (Siop), o Ibama, com o orçamento retalhado, não possui mínimas condições de combater os ilícitos ambientais ocorridos no Norte do Brasil.

De janeiro a 5 de setembro deste ano, o órgão conseguiu executar somente 37% do orçamento autorizado para o combate aos incêndios florestais.

Em consequência, o número de queimadas, em agosto, foi o mais alarmante na Amazônia nos últimos 11 anos.

Wilson dispara

A caminho da reta final da campanha eleitoral de 2022 em seu primeiro turno, o governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, disparou na frente do seu adversário Amazonino Mendes (Cidadania), segundo nova pesquisa da empresa Perspectiva Mercado e Opinião.

Divulgados ontem, os números da consulta estimulada mostram Wilson com 29,8% de vantagem sobre Amazonino, que somou 24,8%. O “Negão” está tecnicamente empatado com Eduardo Braga (MDB), que aparece em terceiro lugar com 20,9%.

A seguir, aparece Ricardo Nicolau (Solidariedade), 2,5%, e Carol Braz (PDT), Henrique Oliveira (Podemos), Israel Tuyuka (Psol) e Nair Blair (Agir) oscilando entre 0,3 e 3,1%.

Omar Aziz firme

Diferente do Instituto Vérita, que na quarta-feira (7) mostrou o coronel Menezes (PL pela primeira vez na dianteira da corrida eleitoral para o Senado, a Perspectiva confirmou o senador Omar Aziz (PSD) como o favorito para vencer a batalha de votos no Amazonas.

Omar tem 28,4% das intenções de votos, na frente de Arthur Neto (PSDB), com 23,0%. Em terceiro, aparece Menezes com 17,2%, seguido por Luiz Castro (PDT),10,5%; Marília Freire (Psol), 1,4%, Peter Miranda 0,7% e Bessa 0,4%

Prefeito “covarde”

Sem capangas, o prefeito Simão Peixoto prestou depoimento na quinta-feira (8), na Delegacia Geral de Manaus, em razão da agressão feita ao presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), deputado Roberto Cidade (União), no final de semana passada em Borba.

Aos gritos de “covarde”, “covarde”, um grupo de pessoas apupou o prefeito “valentão”, famoso por tratar com violência seus desafetos políticos.

Com Cidade o tratamento não foi diferente. Conforme fontes, Simão e o parlamentar são “inimigos” inconciliáveis.

Mayra Dias

Com o apoio do marido, prefeito de Parintins Bi Garcia (UB), a campanha da candidata à deputada estadual Mayra Dias (Avante) ganha força no Baixo Amazonas.

Na quinta-feira (8), com Bi a tiracolo, Mayra participou de uma reunião no bairro de Itaúna, na Terra do Boi Bumbá, onde levou propostas que pretende defender na Assembleia Legislativa a partir de janeiro de 2023.

Jovens cobram

Por meio do Instituto Capuaã e do grupo Ponta de Lança, jovens amazonenses estão cobrando os candidatos a cargos majoritários e proporcionais nas eleições de 2022 no Amazonas.

As cobranças envolve, principalmente, a falta de políticas públicas para soluções seguras e urgentes sobre questões socioambientais e climáticas.

Para os jovens, problemas como as enchentes sazonais, que acometem Manaus e o interior do Estado, exigem um grande planejamento preventivo da parte do poder público.

Tecnologia 5G

O prefeito David Almeida assinou ontem, no Casarão da Inovação Cassina, o Memorando de Entendimento entre a Semtepi e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para o incremento de ações conjuntas visando a busca de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes em favor de Manaus.

A ABDI, dentro do projeto Cidades Inteligentes, tem como objetivo a difusão da tecnologia 5G para os municípios brasileiros, integrando o setor produtivo para o alcance dos benefícios da tecnologia.

Cultura

Espaços culturais no Centro, Distrito Industrial, São Raimundo e Cidade Nova recebem a programação do Circuito +Cultura, neste final de semana. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, segue até o mês de outubro.

Neste sábado (10), a programação começa no bairro Distrito Industrial I, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), que recebe, às 9h, a apresentação do Grupo Kariçu.

Na área norte de Manaus, a opção é o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola com o espetáculo de dança “Em um só corpo”, das 10h às 11h.

Conselheiros de saúde

O Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus) iniciou os procedimentos necessários para realização do processo eleitoral complementar que vai preencher seis vagas para conselheiros municipais de saúde.

O objetivo é completar o processo eleitoral realizado no mês de junho, quando foram preenchidas 26 das 32 vagas disponíveis para conselheiros titulares, além dos respectivos suplentes, que irão atuar no mandato de 2022-2025.

