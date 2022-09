Crianças morrem afogadas durante churrasco de família em Manaus

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido

Manaus (AM) – Duas crianças, de 1 e 2 anos, morreram afogadas na piscina de uma casa, na noite de quarta-feira (14), no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus. As vítimas eram primos.

De acordo com um Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), durante um churrasco familiar, os bebês estavam tomando banho de piscina, na residência de uma das vítimas.

Ao perceberem a falta das crianças, os familiares encontraram os dois no fundo da piscina.

As crianças ainda foram levadas ao ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Redenção. Entretanto, apesar das tentativas de reanimação, elas não resistiram e morreram.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.

