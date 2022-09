Ricardo Nicolau destaca projetos para melhorar o serviço das unidades de saúde do AM

Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), criticou no programa eleitoral no rádio e na TV, exibido nesta sexta-feira (16), os serviços unidades de saúde do Amazonas. Ele destacou planos para melhorar a qualidade e o atendimento do sistema de saúde.

Ricardo Nicolau destacou que, há mais de dois anos, o pronto-socorro do Delphina Aziz está fechado. Ao todo, o hospital da zona Norte da capital custa aos bolsos da população amazonense cerca de R$ 250 milhões ao ano.

“Esta é a verdade da saúde do Amazonas. Estou aqui no Delphina Aziz. A emergência está fechada há mais de dois anos. Nossa proposta é reabrir o pronto-socorro e botar o hospital para funcionar de verdade”, declarou o candidato, que também é diretor do maior grupo de saúde da região Norte.

Risco de morte

No programa eleitoral, o candidato denunciou que os três maiores hospitais da capital Manaus não têm equipamentos essenciais para salvar vidas.

“O hospital 28 de Agosto é a nossa referência de urgências cardiológicas. Aqui não tem equipamentos para cateterismo e angioplastia. Nossa proposta é equipar o hospital, para que os pacientes não precisem ser transferidos para o Francisca Mendes. Vou acabar com essa falta de remédios nos hospitais. Isso é desumano. O João Lúcio, hospital que faz as neurocirurgias, mas não tem um equipamento de ressonância”, criticou.

Mudar a saúde de verdade

Ricardo Nicolau tem um plano para elevar a qualidade do atendimento e da infraestrutura do sistema estadual de saúde e torná-lo um dos melhores do país. As propostas preveem uma série de medidas, com destaque para a criação dos Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS), a construção de uma maternidade de alta complexidade e modernização das unidades existentes.

De acordo com Ricardo Nicolau, é possível tirar a saúde do Amazonas da UTI e transformá-la em referência no Brasil. Somente no ano passado, os recursos estaduais destinados ao setor ultrapassaram R$ 3,1 bilhões e, ainda assim, há problemas graves na rede de saúde do Estado.

“Se Deus me permitir chegar ao governo do Estado, eu tenho a obrigação de tornar a saúde do Amazonas a melhor do Brasil. E é possível. Hoje, a maioria dos pacientes do interior vêm para Manaus. Para resolver isso, vamos implementar o CAIS, que é uma grande clínica com laboratórios e exames que vai dar suporte a rede básica dos municípios”, pontuou o candidato.

Uma das principais metas de Ricardo Nicolau é ampliar o atendimento médico no interior e desafogar os hospitais da capital.

TFD Intermunicipal

Ricardo Nicolau propõe a criação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) Intermunicipal para os casos que precisem ser transferidos para Manaus. A ideia é que os pacientes do interior se desloquem para a capital com o procedimento já marcado, com transporte e ajuda de custo pagas pelo governo do Estado.

“O TFD Intermunicipal será aplicado em viagens entre municípios, em distâncias a partir de 50 quilômetros”, assegurou.

Nova maternidade

Para Manaus, Ricardo Nicolau quer ampliar as salas de urgência e emergência dos hospitais João Lúcio, na zona leste, e 28 de agosto, na zona centro-sul. Outra meta é construir uma maternidade de alta complexidade com mais de 300 leitos na zona Leste de Manaus, bem como ampliar a maternidade Ana Braga e fazer modernização das demais maternidades

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que atende pacientes com câncer, o candidato planeja elevar de 135 para 300 o número de leitos.

Ricardo Nicolau lidera a coligação ‘Nós, Povo’, que tem como candidata a vice-governadora a professora Cristiane Balieiro. O grupo também possui mais de 60 candidatos que disputam os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador da República.

* Com informações da assessoria

