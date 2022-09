Ricardo Nicolau realiza caminhadas nas Zonas Norte e Oeste de Manaus

Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade) visitou o conjunto Manôa, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, nesta quinta-feira (15). No local, Nicolau apresentou propostas para a população. Ao longo da campanha, ele também foi recebido pela população no bairro redenção, Zona Oeste.

“Nossa campanha está nas ruas para mostrar à população que há uma alternativa. É possível, sim, fazer com que os hospitais tenham médicos, remédios e que as pessoas sejam atendidas de forma digna, e não como é hoje, nos corredores. Estamos nas ruas para levar uma mensagem de esperança para quem não aguenta mais sofrer, há 40 anos, com problemas crônicos como a violência, a falta de oportunidades e a fome. Eu e a minha vice, professora Cristiane Balieiro, estamos apresentando ao povo soluções reais que vão fazer do Amazonas um estado mais justo e próspero, gerando emprego e desenvolvimento, sem deixar ninguém para trás”, declarou.

A caminhada ganhou o apoio dos comerciantes e da população que estava no local e recebeu Ricardo Nicolau. O vendedor ambulante Júnior Silva, de 51 anos, ouviu as propostas e aproveitou para dizer qual é a realidade da população que a propaganda do candidato à reeleição, Wilson Lima, tenta esconder.

“Há muitas pessoas que ainda não sabiam em quem votar, mas agora a gente pode fazer a diferença. Eu espero e acredito que ele vai fazer mais pela saúde, que é a pior área hoje no Amazonas e que tanto a gente precisa. Hoje, para ser atendido, somos obrigados a ir para a fila às 4h30 da manhã e ainda correndo o risco de sermos assaltados”, relatou.

Ainda na área da saúde, Ricardo Nicolau anunciou a construção de novos hospitais e centros de saúde, a reestruturação total dos polos regionais de saúde e a implantação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) Intermunicipal para pacientes que precisarem vir a Manaus.

O plano de reestruturação da saúde prevê, ainda, a construção de novos hospitais gerais nas zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-Oeste; da Maternidade Metropolitana de Manaus, com 300 leitos e destinadas a partos de alto risco; além da reorganização geral do sistema com mudanças de gestão e uso de tecnologia para zerar as filas de esperas do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Segurança nos bairros

Para conter a onda de violência que assola o Amazonas com o crescimento de 52% do índice de mortes violentas, Ricardo Nicolau propõe usar a tecnologia como principal ferramenta de combate ao crime, valorizando os policiais e agentes da segurança pública, aliando policiamento ostensivo com ações sociais.

“Para melhorar a eficiência da malha de segurança do Estado é preciso investir em tecnologia, inteligência, valorização dos agentes e contratação por concurso público de novos policiais. Nossa Polícia Civil será fortalecida com equipamentos, estrutura, serviços especializados e policiais preparados. Segurança também se faz com política social; com investimento em educação e no esporte para os jovens; na melhoria da iluminação pública. E tudo isso será feito em parceria com os municípios“, enfatiza.

