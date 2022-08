Ricardo Nicolau vai zerar filas do Sisreg com mudanças no governo: ‘Tenho a obrigação’

Manaus (AM) – O candidato ao governo do Amazonas, Ricardo Nicolau (Solidariedade), afirmou que, caso eleito, promete zerar as filas de pacientes do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), que oferece exames, consultas e cirurgias na rede pública de saúde.

“A depender da situação do paciente, a longa espera pode determinar se ele vai viver ou não, se terá sequelas que podem deixar marcas para o resto da vida. Se Deus quiser e a população me der a chance de governar o Estado, vou combater as filas do Sisreg no primeiro dia de governo. De manhã cedo, eu vou estar lá no Sisreg para poder fazer as modificações e credenciar médicos. Não vou esperar chegar perto da eleição para trabalhar e resolver os problemas que afetam a população”, garantiu.

Em 2017, Ricardo Nicolau participou ativamente da elaboração de diretrizes de trabalho e da execução das primeiras ações do programa Fila Zero do governo estadual. Na ocasião, mais de três mil pessoas saíram das filas de consultas e exames na rede pública de saúde já nas primeiras 24 horas do programa.

No período em que Ricardo Nicolau esteve à frente do Fila Zero, houve redução global de 33% da filas em menos de um mês, com 45,2 mil saindo das filas de espera (redução de 137,4 mil para 92,2 mil). Ao todo, 77 procedimentos zeraram filas para consultas, exames e cirurgias e outros 22 procedimentos reduziram as filas pela metade.

“Na época do Fila Zero, conseguimos diminuir as filas em tão pouco tempo porque tive a oportunidade de fazer algumas mudanças de gestão que tornaram tudo mais eficiente. Infelizmente, os governos não deram sequência a esse trabalho e o caos voltou”, disse Ricardo Nicolau.

Saúde do Amazonas será referência nacional

Ricardo Nicolau apresentou um plano para elevar a qualidade do atendimento e da infraestrutura do sistema estadual de saúde e torná-lo um dos melhores do Brasil. As propostas preveem uma série de medidas, com destaque para a criação dos Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS), a construção de uma maternidade de alta complexidade e modernização das unidades existentes.

De acordo com Ricardo Nicolau, que também é diretor do maior grupo de saúde da região Norte, é possível tirar a saúde do Amazonas da UTI e transformá-la em referência para o país.

“Eu tenho a obrigação de tornar a saúde do Amazonas a melhor do Brasil. E é possível. Hoje, a maioria dos pacientes do interior vêm para Manaus em buscar de atendimento. Para resolver isso, vamos implementar o CAIS, que é uma grande clínica com laboratórios e exames que vai dar suporte à rede básica dos municípios”, explica o candidato.

Ainda como parte da transformação da saúde, Ricardo Nicolau propõe construir quatro Centros de Radiodiagnóstico em Manaus, equipados com toda a infraestrutura laboratorial e exames de imagem, além de modernizar os centros cirúrgicos para diminuir o tempo e internação dos pacientes e, assim, aumentar a eficiência das unidades.

“A maioria das cirurgias feitas no Amazonas é com a técnica convencional. O paciente que retira a vesícula por esse método leva três dias para receber alta. Na cirurgia por vídeo, usando essa tecnologia, o tempo de internação cai para 24 horas. Isso mostra que é possível fazer três vezes mais cirurgias tornando todo o processo mais eficiente”.

