Ricardo Nicolau e Cristiane Balieiro anunciam novo hospital para Itacoatiara, no AM

Itacoatiara (AM)- O candidato ao governo do Amazonas pela coligação “Nós, o Povo” (Solidariedade/PSB), Ricardo Nicolau, foi recebido com festa pela população de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital) na tarde de sábado (3).

O candidato e sua vice, professora Cristiane Balieiro, cumpriram agenda no município com entrevistas para a imprensa local, caminhada e uma grande carreata que percorreu as ruas da cidade.

Uma multidão saiu às ruas para apoiar os candidatos que vão tirar o Amazonas do fundo do poço e romper com a velha política dos últimos 40 anos.

Ricardo Nicolau firmou compromisso com a população de Itacoatiara e anunciou seus planos para o município, que incluem a construção de um Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais). A unidade hospitalar irá oferecer, no mesmo lugar, atendimento médico especializado e exames laboratoriais e de imagem.

“Eu recebi o título de Cidadão de Itacoatiara. Então, faço aqui o compromisso de tornar a saúde daqui melhor. Vamos fazer o Cais, com todos os equipamentos necessários para que todos os procedimentos médicos sejam feitos aqui. Caso o paciente precise ir para Manaus, ele vai ter acesso ao TFD (Tratamento Fora de Domicílio) Intermunicipal, com estadia e despesas pagas para fazer o tratamento em Manaus”, declarou.

Polo de logística

O candidato afirmou, também, que pretende transformar Itacoatiara em um novo polo de logística para o estado. Entre as metas de Ricardo Nicolau para a infraestrutura do município estão a revitalização da rodovia AM-010 e investimentos no porto para ajudar no escoamento da produção.

“Itacoatiara é uma cidade estratégica para escoar a produção do Polo Industrial de Manaus. Para isso, vamos fazer com que a AM- 010, que hoje está com vários trechos em péssimas condições, seja o caminho do desenvolvimento. Há recursos federais disponíveis para esta rodovia e, se Deus quiser, vamos fazer ela o mais rápido possível. Além de fazer o trabalho correto para melhorar a infraestrutura, vamos dar condições para um porto que possa tornar a cidade um entreposto para a indústria e a produção rural”, destacou.

Olhar diferenciado para o interior

Natural da região do Alto Solimões, Cristiane Balieiro destacou a importância da aliança com Ricardo Nicolau e disse que as mulheres e o povo do interior terão voz no novo governo a partir de 2023.

“Eu sou de Benjamin Constant. Quando a gente faz essa parceria reforçamos a importância de ter uma candidata a vice-governadora mulher e do interior. E as pessoas do interior vão ter voz e vez no nosso governo. A mulher também vai ter espaço, principalmente na formação de políticas públicas voltadas para elas”, frisou.

FTI

Durante a viagem ao município, Ricardo Nicolau reafirmou que, no cargo de governador, vai destinar todos os recursos do Fundo de Fomento ao Turismo (FTI) para as prefeituras. Ao todo, o governo do Estado desvia, há décadas, mais de R$ 1,5 bilhão dos municípios para pagar outras despesas.

“Itacoatiara tem direito a mais de R$ 52 milhões do FTI por ano. Esse dinheiro seria fundamental para melhorar a saúde, a educação e a segurança, além de gerar empregos. O meu compromisso é liberar, se Deus e a população me derem a oportunidade, 100% desses recursos para os municípios no ano que vem”, disse.

A coligação ‘Nós, Povo’ possui mais de 60 candidatos que disputam os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador da República.

