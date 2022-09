Wilson é recebido por mais de 5 mil pessoas em Eirunepé, para onde destinou R$ 86 milhões

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, se emocionou ao ser recebido por mais de 5 mil pessoas em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), em uma grande carreata seguida de um comício, ontem, 18 de setembro.

Wilson desmentiu adversários ao prestar contas de seu mandato, que já destinou R$ 86 milhões em investimentos para o município.

“Hoje é um dos dias mais emocionantes dessa minha carreira de homem público porque aqui a gente tem a maior demonstração de força do povo desse município. Nós não podemos mais estar no cabresto de ninguém; não se deixe enganar, não se venda”, disse o governador.

Wilson destacou que políticos adversários trabalham forte contra ele em Eirunepé e a presença maciça do povo demonstra que a população está ao lado de quem trabalha e investe para solucionar os problemas do município.

“Não existe essa história do prefeito dizer que os votos de Eirunepé são pra quem ele mandar. Esse tempo acabou. E o povo que está aqui é a prova disso. Eles acham que a gente está naquela época em que não se tinha informação”, disse.

Prestação de contas

Em respeito à população de Eirunepé, Wilson prestou contas dos investimentos no município. Ele entregou o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), inaugurou o restaurante popular Prato Cheio e está levando o abastecimento de água para os bairros de São José e Santo Antônio.

Ele repassou recursos para a pavimentação com construção de meio fio e sarjeta de ruas da cidade; para a reforma do Ginásio Gilberto Mestrinho e construção do Mirante do Lago dos Portugueses. Ele também vai modernizar a iluminação pública com a instalação de luminárias de LED. Na saúde, Wilson investiu R$ 27 milhões, que ajudaram a pagar pessoal, medicamento, insumos e equipamentos para o hospital da cidade.

“Tem gente dizendo o seguinte: o governador não investiu nada em Eirunepé. Deixa eu falar uma coisa pra vocês: a verdade não pode ser escondida, por mais que eles tentem mentir. Do início do meu mandato até agora, eu já destinei R$ 86 milhões para Eirunepé. Registra o que eu estou falando, pode filmar. Fiscalizem se o que eu estou falando é verdade, eu trabalho com a verdade”, completou Wilson.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima diz que atuou para melhorar abastecimento de água em Benjamin Constant

Wilson Lima promete reforçar segurança em Tabatinga com nova base fluvial e mais policiais

Wilson Lima promete reforçar segurança em Tabatinga com nova base fluvial e mais policiais