Manaus (AM) – As obras do programa “Asfalta Manaus” já alcançaram mais de 100 vias nos bairros Japiim e Japiinlândia, Zona Sul da capital amazonense. Nos bairros Japiim 1 e 2, 88 ruas serão beneficiadas; já no Japiinlândia, serão mais 21 vias totalmente recapeadas, totalizando 109.

Seguindo o cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), as frentes de trabalho estiveram na região nesta sexta-feira (23), realizando recapeamento asfáltico da avenida Fernando Pessoa, bairro Japiim 2. Os trabalhos são diários e a cada semana é ampliado para um novo bairro, seguindo sempre a criticidade da área.

As equipes da Prefeitura de Manaus iniciaram os serviços de fresagem, com a retirada de todo o antigo asfalto desgastado e, com a superfície preparada, é feita a imprimação para, em seguida, ser aplicada a massa asfáltica, dando vez a um novo pavimento sem falhas, para que todos tenham uma trafegabilidade segura.

A avenida Fernando Pessoa possui 900 metros de extensão e, só nos primeiros 400 metros, recebeeu 300 toneladas de asfalto novo. Um total de 15 homens utiliza máquinas fresadoras, vibroacabadoras, rolos compactadores e caçambas, para que o serviço seja concluído com qualidade e celeridade, seguindo a determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras Renato Júnior. O engenheiro Hudson Smith, fiscal do serviço, aponta que as ruas do Japiim estavam há anos abandonadas e tomadas por buracos.

“Essas vias necessitavam de obras de recapeamento asfáltico e não apenas de tapa-buracos, e é essa a determinação do prefeito David e do secretário Renato, que possamos atuar em um serviço de qualidade e durabilidade, beneficiando moradores que há mais de dez anos aguardavam por essa nova infraestrutura”, afirmou o engenheiro.

O prefeito David Almeida e o secretário de Obras Renato Júnior acompanham de perto a execução dos serviços em toda a capital, garantindo assim que a cidade receba serviços de qualidade, que levam melhorias a centenas de famílias.

*Com informações da assessoria

