Wilson Lima e Marcos Rotta garantem reforma da Feira do Manoa, em caminhada na zona norte

Manaus (AM) – A oito dias das eleições, o governador Wilson Lima (União Brasil) intensifica campanha para reeleição em caminhada no Conjunto Manoa, na zona norte de Manaus, neste sábado (24). Acompanhado do vice-prefeito da capital, Marcos Rotta, Wilson garantiu que, na próxima gestão, a feira do conjunto será reformada por meio de parceria com a Prefeitura de Manaus.

Ao conversar com a população, Wilson lembrou as vezes em que esteve no bairro quando atuava como jornalista, denunciando problemas que ele agora ajuda a resolver.

“Essa (Manoa) é uma área simbólica, porque por muitas vezes eu estive aqui, mostrando problemas que são históricos nessa área. E hoje, na condição de governador, em parceria com a Prefeitura de Manaus, a gente tem a possibilidade de resolver algumas situações que melhoram a vida de quem está aqui, de quem trabalha aqui”, disse o governador, que também estava acompanhado da primeira-dama Taiana Lima.

A parceria de sucesso de Wilson com o prefeito David Almeida e o vice Marcos Rotta será ampliada a partir do ano que vem. “Um desses casos é aqui, a feira que a gente vai reformar. Estou aqui com o vice-prefeito Marcos Rotta e é importante essa união para que a gente possa fazer as entregas para a cidade de Manaus, como o Asfalta Manaus, como o Passe Livre Estudantil e também a reforma das feiras”, completou o governador.

Em área de grande circulação de pessoas por conta do intenso comércio do Manoa, Wilson foi abraçado pela população. Para Rotta, o carinho é resultado das conquistas da parceria entre o Estado e a Prefeitura de Manaus.

“Agora é a hora de colher aquilo que se plantou através de uma parceria inédita e histórica para a cidade de Manaus. O governador falou da parceria, que abrange a infraestrutura, transporte público, feiras e mercados da cidade de Manaus, nos viadutos, passagens de nível”, disse Rotta.

Wilson destinou mais de R$ 500 milhões para a Prefeitura de Manaus executar projetos estruturantes em toda capital. A parceria vai asfaltar 10 mil ruas, reformar mais de 30 feiras e mercados, evitou o aumento da passagem do transporte coletivo e garantiu o passe livre estudantil para alunos das redes públicas estadual e municipal.

“É uma parceria que, sem dúvida nenhuma, vai melhorar cada vez mais aquilo que a gente percorre como homem público, eu, ele (governador), o David, que é a melhoria da qualidade de vida de todos. Falta muito, mas com certeza nós estamos no caminho certo, vamos em frente”, completou o vice-prefeito.