Quarteto é preso após furtar diversos carros em Manaus usando “Chapolin”

Os policiais investigam o paradeiro do grupo deste dezembro do ano passado, por vários furtos usando 'Chapolin'

Manaus (AM) – Um quarteto foi preso, nesta quarta-feira (23), em Manaus, suspeito de diversos furtos a veículos utilizando um mecanismo conhecido como ‘Chapolin’.

Iliarde Galdino da Costa, 39, e David Freitas dos Santos, 34, abordaram uma viatura policial, um carro modelo S10, acreditando tratar-se do veículo de um civil, em um supermercado na avenida Torquato Tapajós e acabram sendo flagrados no estabelecimento.

Após serem detidos, a dupla delatou os outros dois comparsas, Gion Plácido Amazonas da Cunha, 28, e Huadan da Silva, 27, que os aguardavam nas proximidades do Serviço de Pronto Atendimento do Galileia (SPA), ainda na zona Norte de Manaus, que acabaram sendo presos, em seguida.

Os policiais investigam o paradeiro do grupo deste dezembro do ano passado, por vários furtos usando ‘Chapolin’, que interfere nos sinais magnéticos do alarme de veículos, impedindo que o carro seja travado e facilitando os furtos.

Todos vão responder por furto qualificado e associação criminosa e já estão à disposição da Justiça.

Leia mais:

Inconformado com leitura de tarô, homem espanca cartomante

Câmeras flagram homem furtando notebook dentro de cartório no Centro de Manaus

PC-AM solicita apoio na divulgação da imagem de homem envolvido em golpes de investimentos milionários