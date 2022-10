Músico do AM tem vídeo compartilhado pela Banda Metallica

O músico amazonense Jorge Oliveira, de 15 anos, viu acontecer na noite desta sexta-feira (30), quando uma das principais bandas de heavy-metal do mundo, Metallica, repostou os stories do músico no Instagram oficial da grupo.

O amazonense Jorge Oliveira, de 15 anos, não escondeu a satisfação na noite desta sexta-feira (30), quando uma das principais bandas de heavy-metal do mundo, Metallica, repostou os stories do rapaz, que é músico, no Instagram oficial da grupo.

Jorge Oliveira disse que a que banda, fundada em 1981, sempre foi uma de suas referências musicais.

“Sempre estudei as músicas da banda e no meu Instagram posto stories pra uma série chamada ‘a música da vez’. Gravei a música ‘Creeping Death’, sucesso do Metallica e marquei a banda. Jamais imaginaria que eles repostarem nos stories deles“, disse Oliveira.

O músico estudou apenas oito meses na Riffs Academia de Música e há 3 meses parou os estudos para se dedicar ao vestibular.

Os stories é uma ferramenta da rede social Instagram, que fica no ar apenas 24 horas.

Veja o vídeo compartilhado:

Metallica é uma banda norte-americana de heavy metal originária de Los Angeles, mas com base em San Francisco. O seu repertório inclui tempos rápidos, pesados, melódicos, instrumentais e musicalidade agressiva, a qual os consagrou como pioneiros do thrash metal.

O Metallica se formou em 1981, após James Hetfield responder a um anúncio que Lars Ulrich havia colocado no jornal local em busca de músicos.

A formação atual apresenta o baterista fundador Lars Ulrich, e o também fundador, vocalista e guitarrista rítmico James Hetfield, além do guitarrista solo Kirk Hammett.

Antes de chegarem à sua formação atual, a banda teve outros integrantes, sendo eles: Dave Mustaine (guitarra), Ron McGovney, Cliff Burton e Jason Newsted (baixo).

