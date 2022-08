Ex-vocalista da banda Água Cristalina desaparece durante viagem no Amazonas

A mãe do músico disse que deixou o filho, sexta-feira (26), no expresso e, desde então, não teve mais notícia

Manaus (AM) – O ex-vocalista da banda Água Cristalina, Armando Lessa, de 26 anos, desapareceu na sexta-feira (26), quando viajava de Manaus para o município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, em uma lancha expresso.

A mãe do cantor registrou um Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, na tarde de sábado (27), às 17h43, sobre o desaparecimento.

Ainda conforme BO, ela relatou que deixou o filho em uma lancha que estava saindo de Manaus, na sexta-feira (26), por volta das 9h30, e tinha como destino o município. Desde então, Armando não foi mais visto e seu paradeiro é incerto.

O delegado Gláucio Oliveira, titular da unidade policial, informou que as equipes policiais já iniciaram as buscas pelo homem. Neste momento, mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.

Leia mais:

PF realiza prisão de segundo suspeito por envolvimento em desaparecimento no AM

Desaparecimento no AM é levado ao Tribunal Penal Internacional

Embarcação é encontrada em área de desaparecimento de jornalista e indigenista