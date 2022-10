Moradores do Viver Melhor deixam prédios às pressas após ouvirem “estalo”

As famílias saíram das casas durante a madrugada com medo do possível desabamento

Manaus (AM) – Os moradores do conjunto habitacional Viver Melhor 1, localizado na rua Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul, evacuaram alguns prédios às pressas na madrugada desta terça-feira (4), após ouvirem estalo e local ficar em risco de desabamento.

De acordo com informações de moradores que preferiram não se identificar, as rachaduras em algumas estruturas já estavam causando preocupações a todos. Eles ainda relataram que por volta das 4h de hoje, um grande estrondo foi ouvido nos prédios, o que causou desespero às pessoas que saíram correndo de seus apartamentos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar no local e constatar o fato, foi orientando aos moradores que não entrassem nos prédios até a equipe da Defesa Civil realizar vistoria na estrutura.

Em nota, a Defesa Civil do município informou que deu início na vistoria técnica dos prédios, ainda na manhã desta terça-feira. Após horas de análise, os engenheiros constataram que não há risco de desabamento no local.

Veja a nota da Defesa Civil

A Prefeitura de Manaus, por meio do 199 da Defesa Civil, uma ocorrência de abalo estrutural no conjunto Viver Melhor 1, localizado no bairro Lago Azul, zona Norte da cidade.

A equipe técnica da Defesa Civil foi até o local e não identificou risco iminente, uma vez que de acordo com a avaliação da engenharia, o abalo foi de revestimento e não estrutural. A pedido dos moradores, a equipe técnica avaliou também outros blocos, onde não foi identificado nenhum abalo estrutural a princípio, mas seguirá acompanhando o caso ao longo da semana.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

UBS do Morro da Liberdade será desativada em Manaus

Cobra é encontrada dentro de brinquedo de sorveteira em Manaus

Força-tarefa limpa ruas de Manaus após eleições