Força-tarefa limpa ruas de Manaus após as eleições

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizou o serviço de limpeza da cidade, no domingo (2), primeiro turno das Eleições 2022, especialmente perto das escolas onde ocorreu derramamento de “santinhos” de candidatos. Os trabalhadores estão nas ruas atuando para evitar, por exemplo, que esse material caia na rede de esgoto.

O planejamento da operação começou com antecedência, por meio do mapeamento e distribuição das equipes de limpeza nos locais de votação, já que são os espaços mais impactados com as panfletagens. O secretário da Semulsp, Altervi Moreira, acompanhou toda a operação na cidade.

“Neste domingo, após o fim das eleições, estamos cuidando da limpeza da cidade, que é a determinação do prefeito David Almeida. Manaus amanheceu suja, com muitos santinhos espalhados pelas ruas e avenidas, mas estamos em uma força-tarefa até a madrugada para entregar a cidade limpa na manhã desta segunda-feira”, declarou o secretário.

Para recolher a grande quantidade de propaganda política em frente às seções eleitorais, houve o apoio de 150 trabalhadores da limpeza, ônibus para transportar as equipes de varrição e caminhões para recolher os resíduos.

A expectativa é de que o trabalho se estenda até 1h desta segunda-feira (3), e todos os pontos sejam totalmente limpos ainda nesta madrugada. Os resíduos serão enviados para o Aterro Sanitário de Manaus, localizado no quilômetro 19 da rodovia AM-010, onde são pesados. Os números finais em toneladas serão divulgados na manhã desta segunda-feira (3).

*Com informações da assessoria

