Eduardo Braga garante regularizar terras na capital e no interior

Quando governador do Amazonas, Braga entregou mais de 45 mil títulos definitivos por meio do programa Terra Legal

O candidato a governador do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida”, senador Eduardo Braga (MDB) garantiu, neste sábado (8), a moradores da comunidade Rei Davi, no bairro João Paulo, zona Norte, que vai reativar o programa Terra Legal junto com o presidente Lula e realizar ações de regularização fundiária em Manaus e nos 61 municípios do interior.

Ao lado da ex-juíza Carol Braz, que ficou em quinto lugar no primeiro turno das eleições de 2 outubro, Eduardo disse que todo cidadão tem direito a ter o título da sua terra para que tenha segurança jurídica da posse de onde escolheu para morar. “E no meu governo, vamos cuidar disso com muito carinho, porque quando a gente cuida do povo, temos um estado mais feliz”, disse.

Quando foi governador do Amazonas (2003 a 2010), Braga entregou mais de 45 mil títulos definitivos de terras no Estado pelo Instituto de Terras do Amazonas (Iteam), por meio do programa Terra Legal criado pelo presidente Lula. O projeto federal foi extinto pelo atual governo e, atualmente, a regularização fundiária é um dos principais pedidos da população.

“Vocês podem ter a certeza que o Eduardo vai vim aqui entregar seus títulos definitivos de terras. Ele já fez isso uma vez, então sabe como fazer, e vai fazer. Eu estou aqui do lado do Eduardo porque acredito que ele é a pessoa mais capacitada para governar o Amazonas”, afirmou Carol Braz, que declarou apoio à campanha do 15 nesta semana.

Construção de SPA ─ A dona de casa Elenice Barbosa, 43 anos, disse que comunidade Rei Davi foi criada em 2015 em um processo de invasão. Atualmente, cerca de 800 famílias ocupam a área, que carece de uma melhor infraestrutura, sistema de abastecimento de água e serviços públicos nas áreas da educação, saúde e segurança pública.

“Acreditamos no Eduardo (Braga) no governo estadual para nos dar dignidade, pois aqui temos muitos problemas ainda para resolver. Já avançamos muito desde quando ocupamos a área, que não contava com ruas asfaltadas e energia elétrica. E o nosso futuro, quem vai cuidar é o nosso governador”, disse a doméstica, que mora na localidade desde 2016 com marido e três filhos.

O senador Eduardo disse que vai construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na comunidade Rei Davi e implantar o Novo Cidadão, o maior programa de transferência de renda para 500 mil famílias amazonenses que vivem na linha da pobreza e extrema pobreza no Amazonas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

