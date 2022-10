Wilson Lima tem 58%, e Eduardo Braga, 42%, diz Instituto Pontual

Manaus (AM) – O governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil) lidera a corrida eleitoral no segundo turno. Conforme o levantamento do Instituto Pontual Pesquisa de Mercado e Opinião Pública, divulgado nesta sexta-feira (7), Wilson Lima aparece com 58% das intenções de voto, enquanto Eduardo Braga tem 42%.

A primeira pesquisa do Instituto Pontual divulgada após o primeiro turno das eleições mostra que Wilson Lima possui uma larga vantagem contra Eduardo Braga de 16 pontos percentuais.

O levantamento ouviu eleitores da capital amazonense e de 10 municípios do interior do estado, entre os dias 3 e 5 de outubro.

No primeiro turno, Wilson Lima venceu seus adversários com 819.784 votos válidos, o que equivale a 42,82%.

A totalidade de votos de Wilson Lima é mais que o dobro dos votos contabilizados por Eduardo Braga, que recebeu 401.817 votos válidos (20,99%).

Wilson Lima recebeu mais votos tanto no interior quanto em Manaus, sendo vitorioso em 49 dos 62 municípios do estado, inclusive nos dois maiores colégios eleitorais do interior: Parintins e Manacapuru. Em Manaus, ele obteve mais votos em 61 dos 63 bairros da capital, com 367.926 votos.

Ações

Durante reunião com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros cinco governadores, que aconteceu nesta quinta-feira (6) em Brasília, Wilson Lima destacou seu apoio ao atual chefe do executivo.

“Estou vindo aqui, presidente, para reafirmar o compromisso com o seu projeto e o meu comportamento não poderia ser diferente. Nunca se viveu uma época de prosperidade como está se vivendo agora. Resultado das obras do Governo Federal, do Governo do Estado e da iniciativa privada. Quem vota no Amazonas governador Wilson Lima, vota presidente Bolsonaro 22”, disse o governador em entrevista coletiva.

O governador também destacou ações da União para o Amazonas, como a aprovação o empréstimo de R$ 80 milhões com contrapartida de U$ 34 milhões do estado, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Com o montante, Wilson Lima prepara diversos projetos para o Amazonas, como a implementação de obras de urbanização, moradia e saneamento do Prosamin+.

O senador e candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), ingressou com uma ação, nesta quinta-feira (7), contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberou a instalação dos novos medidores de energia.

“Nós vamos recorrer da decisão do Ministro Barroso. Nós vamos ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos lutar até a última instância para fazer com que o povo amazonense não seja mais uma vez prejudicado, espoliado e enganado pela Amazonas Energia”, disse Braga.

Além disso, o senado também entrou com o deferimento da Tutela Antecipada de forma Liminar, para desfazer o ato lesivo para a população. No argumento da defesa de Braga, os medidores estão sendo instalados em alturas de 4 metros, o que impossibilita o consumidor de fiscalizar o seu consumo.

