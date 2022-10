Eduardo Braga entra com queixa crime contra fake news

Manaus (AM) – A assessoria jurídica do candidato ao Governo do Amazonas pela coligação ‘Em Defesa da Vida’ (MDB/PSD e a federação PT/PCdoB e PV), senador Eduardo Braga (MDB), convocou entrevista coletiva, na última sexta-feira (7), para apresentar as medidas legais que serão tomadas contra grupos que disparam fake news contra Braga.

O advogado Yuri Dantas explicou que a decisão pela coletiva foi tomada após sistemática campanha de calúnia, desinformação, difamação e injúrias contra o senador.

“Essa campanha se intensificou ao longo do primeiro turno. Isso passa por aplicativo de mensagens, portais e redes sociais. Nós já conseguimos identificar diversos responsáveis e garanto para vocês que ninguém ficará surpreso com os nomes desses responsáveis”, afirmou.

A equipe jurídica ainda ressaltou que a Agência Nacional de Dados será acionada, além da Justiça Eleitoral, através do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O advogado Yuri Dantas ainda apresentou a alarmante informação de que um único número telefônico atingiu 1 milhão de amazonenses em disparo.

Respondendo à indagação de uma jornalista, o advogado disse que uma das fake news mais frequentes é a de que Eduardo Braga seria um dos donos da empresa Amazonas Energia e de que apoiaria a implantação dos medidores aéreos de energia. “Já comprovamos que estas informações não procedem.

O senador não é e nunca foi proprietário desta empresa e, ainda ontem, ingressou novamente na justiça com ação para impedir a instalação destes equipamentos. Esta questão de energia elétrica foi objeto de diversas ações e de condenações das pessoas que propagaram inverdades neste sentido”, explicou Dantas.

