Marcelo Galvão é eleito novo presidente da Federação Amazonense de Futsal

Manaus (AM) – O treinador Marcelo Galvão foi eleito presidente da Federação Amazonense de Futsal (FAFs). A eleição aconteceu na manhã do último sábado (8), no Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD). Galvão concorreu com mais duas chapas e saiu vitorioso ao receber oito votos. A posse é imediata para o triênio 2023-2025.

Ao todo, 17 entidades estavam aptas a votar e a chapa “Futsal Raiz”, composta por Marcelo Galvão, Roberto Rodrigues de Castro (Biscoitão), como vice-presidente, e Herivelton Herbert de Lima Seixas, como diretor técnico, foi a grande vencedora ao receber oito votos, contra seis da chapa “Somos todos Futsal” e três da chapa “Por amor ao futsal”.

Galvão tem um currículo de peso e é bastante conhecido no futsal amazonense. Já foi quase 30 vezes campeão como treinador, além de dirigir sete vezes as seleções estaduais, secretário e diretor de competições. Ele ocupava o cargo de vice-presidente da FAFs, mas estava afastado dos trabalhos desde de 2020 por divergências com a agora ex-presidente.

“Preparado”

Com o currículo de peso, Marcelo se classifica como um dos mais preparados para assumir o cargo. Agora ele pretende retomar as competições e alinhar com o poder público a liberação de praças para colocar todas as categorias em quadra, para alcançar representatividade nacional.

“Quero agradecer as pessoas que acreditaram no nosso projeto. Vamos fazer de tudo para ter uma boa administração nos próximos três anos. Vamos retomar o futsal com competições nacionais, com apoio de todos aqueles que acreditaram na gente, além de solicitar apoio dos governos estadual e municipal. Tenho certeza que vamos contribuir para a melhoria da nossa modalidade”, declarou Galvão após a vitória.

À frente da FAFs, Galvão pretende iniciar as competições de futsal feminino, realizar o sub-15 e o sub-17, além de colocar as categorias de sub-8 e sub-10, para incentivar a prática de esporte.

“E, de imediato, vamos fazer a Série Prata, pois precisamos compor mais duas vagas para a disputa da Série Ouro, que pretendemos fazer esse ano”, afirma.

*Com informações da assessoria

