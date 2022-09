Seleção de Futsal é convocada para Data-FIFA de outubro

A Seleção Brasileira de Futsal está convocada para a Data-FIFA de outubro. O técnico Marquinhos Xavier formou um grupo com 14 atletas para realização de dois amistosos com o Marrocos. O período será de dez dias e as partidas serão disputadas no estado de Santa Catarina.

O primeiro jogo será no dia 6, em Brusque, às 19h (de Brasília). O segundo tem como data o dia 9, na cidade de Tubarão, às 14h. Esta é a penúltima convocação da temporada e o técnico Marquinhos Xavier convocou atletas que atuam no futsal nacional e no exterior.

O Brasil vem de duas vitórias sobre o Japão, ambas por 5 a 1, em amistosos realizados neste mês de setembro. Em novembro, de 3 a 9, será realizada a Data-FIFA que encerra a temporada.

Confira a lista:

Goleiros:

Léo Gugiel (Benfica)

Pedro Bianchini (Carlos Barbosa)

Fixos:

Allan (Corinthians)

Lucas Gomes (Magnus)

Daniel Ferreira (Jec/Krona)

Alas:

Marcênio (Barcelona)

Dyego (Barcelona)

Bruno Taffy (El Pozo)

Arthur (Benfica)

Matheus (Barcelona)

Nunes (Benfica)

Pivôs:

Ferrão (Barcelona)

Rocha (Benfica)

Rafa Santos (El Pozo)

Comissão Técnica:

Treinador – Marquinhos Xavier

Coordenador – Lavoisier Freire

Supervisor – Matheus Maricato

Aux. Técnico – Vanildo Neto

Analista de desempenho – Rodrigo Carlet

Preparador Físico – João Romano

Fisiologista – Mauro Sandri

Preparador de Goleiros – Fred Antunes

Fisioterapeuta – Kleber Barbão

Médico – Dr. Paulo Nery

*CBF

Foto: Yuri Gomes/CBF

