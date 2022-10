Eduardo Braga visita empresa do Polo Industrial de Manaus

Manaus (AM) – Nesta terça-feira (11), o senador e candidato pela coligação ‘Em defesa da vida’, Eduardo Braga (MDB), visitou a empresa Flex Industries, instalada na região há 38 anos, atuando no segmento de placas de circuitos impressos e de produtos eletroeletrônicos. Além de montagem de produtos na área de informática, áudio e vídeo.

A empresa conta, atualmente, com cerca de 2.100 trabalhadores, que exercem suas atividades em três galpões, atendendo o mercado nacional, em especial o setor de telefonia móvel. Com a chegada da tecnologia 5G, os proprietários prospectam a assinatura de novos contratos, o que demandará a construção de um novo galpão.

O otimismo quanto ao futuro da empresa esbarra no medo de novos ataques a manutenção do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus (ZFM). “No pós-pandemia, vemos um aquecimento do Polo Industrial, em especial na área de telecomunicações com a tecnologia 5G. Mas precisamos de um gestor, de um governador forte para barrar os ataques ao modelo econômico de desenvolvimento da ZFM e também articular o retorno da aprovação dos PPBs (Processo Produtivo Básico) aqui para Manaus”, ponderou o empresário Thiago Braga.

*Com informações da assessoria

