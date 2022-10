Homem escapa da morte após ataque de jacaré no interior do AM

Nas imagens, compartilhadas pelas redes sociais, é possível observar as marcas profundas da mordida do animal no braço direito e nas costas do homem

Manaus (AM) – Um ataque de jacaré deixou um homem, identificado como Jacó, gravemente ferido no município de Manacapuru (distante a 70 quilômetros de Manaus), na tarde desta quarta-feira (12). O caso aconteceu na ‘Costa do Paratati’, zona rural da cidade.

Nas imagens, compartilhadas pelas redes sociais, é possível observar as marcas profundas da mordida do animal no braço direito e nas costas do homem, que aparenta ter 60 anos de idade. As circunstâncias do ataque ainda são desconhecidas.

foto: reprodução

Foto: reprodução

Corpo cercado

Mesma sorte não teve um homem, identificado como Francisclei Marques Lins, de 37 anos que, no mês de junho deste ano, teve o corpo encontrado por moradores da rua Andiroba, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital, boiando em um igarapé cercado por jacarés.

De acordo com a polícia, por volta das 6h30, uma moradora que estava indo comprar pão avistou o corpo e acionou as autoridades.

Leia mais:

Motociclista atropela jacaré no Passeio do Mindu, Zona Centro-Sul de Manaus

Turista flagra momento em que onça-pintada caça jacaré; veja vídeo

Vídeo: suposto ladrão jogado aos jacarés repercute nas redes sociais e polícia esclarece;