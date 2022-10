Wilson mantém liderança rumo à reeleição e aprovação do governo cresce, mostra pesquisa

Manaus (AM) – Pesquisa do Ipec, divulgada na noite desta quarta-feira (19), mostra que a aprovação do governo Wilson Lima só cresce e chega a 75% entre ótimo, bom e regular. Desses, 40% consideram a administração boa e ótima, nove pontos acima do registrado no levantamento de agosto deste ano. A pesquisa também aponta que Wilson consolida a liderança rumo à reeleição neste segundo turno.

Realizada em 21 municípios, entre os dias 17 e 19 de outubro, a pesquisa ouviu 800 pessoas e mostrou que Wilson tem 56% dos votos válidos, contra 44% de Eduardo Braga, que está 12 pontos atrás nas intenções de voto. A pesquisa revelou, ainda, que 59% têm certeza do voto ou poderiam votar em Wilson e 35% disseram que não votariam em Braga de jeito nenhum.

O levantamento do Ipec mostra que a maioria dos entrevistados aprova a maneira de Wilson governar, sendo 75% considerando a administração ótima, boa ou regular, um aumento de 13 pontos percentuais em relação à avaliação feita pelo instituto no último mês de agosto. Conforme o Ipec, 40% dos entrevistados avaliam como ótimo e bom o governo Wilson e 35%, regular.

A margem de erro da pesquisa é de 3% pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08161/2022.

