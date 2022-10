Novas pesquisas, realizadas pela Eficaz e pelo Ipec/Rede Amazônica, apontam a tendência do eleitorado amazonense a favor da reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil) a poucos dias da corrida às urnas em 30 de outubro.

Pelos números da Eficaz, Wilson tem 58,6% contra 41,4% do seu concorrente, senador Eduardo Braga (MDB), entre eleitores ouvidos de 15 a 20 de outubro. A diferença é de 17,2 pontos percentuais.

No levantamento Ipec, Wilson soma 53% dos votos válidos contra 41% em um universo de 800 pessoas ouvidas entre os dias 17 e 19 de outubro em 21 municípios amazonenses.

Estável

Também números da Perspectiva, divulgados ontem, confirmam a liderança de Wilson Lima na disputa com Braga.

De acordo com a Perspectiva, Wilson tem 56,4% das intenções de voto contra 43% de Braga. A vantagem do governador é de 12,8%.

Emergência

O Governo do Estado está desembolsando em torno de R$ 50 milhões para combater a pior estiagem ocorrida no Amazonas nos últimos anos.

Até o momento, o quadro mais preocupante envolve os municípios de Tefé, Benjamin Constant e Uarini, mas, conforme a Defesa Civil, mais 56 vivem quase em situação emergencial.

Além de ajuda humanitária, o governador Wilson Lima autorizou o envio de alimentos, água mineral e remédios para socorrer as famílias atingidas.

Anistia da Afeam

Nas redes sociais, parlamentares e prefeitos destacam ato de Wilson Lima ao anistiar os produtores em dívida com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

A anistia, segundo eles, é uma medida “mais do que oportuna” em razão da forte seca que dizimou a produção agrícola no interior do Estado.

Gravidez de menos

A Prefeitura de Manaus se esforça para manter a redução da taxa de gravidez na adolescência registrada na capital.

Dados da Semsa mostram que a taxa, que representa a proporção entre o número de mães de 10 a 19 anos e o número de nascidos vivos, estava em 20,06% em 2016, e caiu para 16,26% em 2021.

“Rosa para Vida”

A Comissão da Mulher, da Família e do Idoso da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) divulgou ontem o manifesto cultural “Rosa para Vida”.

O evento, de acordo com a presidente da Comissão da Mulher, deputada Alessandra Campêlo (PSC), foi alusivo ao Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção ao câncer de mama.

O manifesto cultural “Rosa para Vida” teve a participação da cantora Fátima Silva, além da bailarina Thayra do Vale, do Balé Folclórico do Amazonas.

Lula não vem mais

Alegando conflito de agendas, o ex-presidente Lula (PT) desistiu da nova visita que faria a Manaus neste sábado (22).

A assessoria do candidato petista ao Palácio do Planalto informou que a prioridade de Lula, neste final de semana, será turbinar sua campanha em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país.

Ouro de tolo ?

Operação “Gold Rush” da Polícia Federal, deflagrada ontem, busca desbaratar um esquema milionário envolvendo o comércio ilegal de ouro em 20 estados, inclusive Amazonas e Roraima.

Além desses estados, a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Pará, Rondônia, Amapá e São Paulo.

Os criminosos chegaram a movimentar mais de R$ 300 milhões com o contrabando e tiveram pouco mais de R$ 118 milhões bloqueados pela Justiça.

Sem ressalvas

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) teve suas demonstrações financeiras para o primeiro semestre de 2022 aprovadas sem ressalvas.

A auditoria independente foi feita pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda, a PwC Brasil, considerada uma das maiores empresas do mundo em serviços de auditoria e consultoria.

Bolsa Universidade

A Prefeitura de Manaus divulgou portaria com a relação de Instituições de Ensino Superior (IES) que participarão do processo seletivo 2023/1 do Programa Bolsa Universidade (PBU).

A divulgação do quantitativo de vagas e respectivos descontos será feita pelo prefeito David Almeida nesta sexta-feira (21), às 10h, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura, no bairro Compensa, Zona Oeste.

Bolsas integrais

Conforme a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), 14 instituições oferecerão bolsas que podem ser integrais (100%), ou parciais, de 50% e 75%, nas modalidades com isenção de impostos e voluntária, na qual não há nenhum tipo de compensação tributária.

O processo 2023/1 do PBU irá oferecer 74 cursos de graduação, sendo 38 de bacharelado, 30 tecnológicos e seis de licenciatura.

“Destaque Educação 2022″

Com o projeto “Kurumins e Kunhatãs: Uma proposta de conhecimento Identitário Amazônico”, a Creche Municipal Magdalena Arce Daou, da Prefeitura de Manaus, conquistou o 1º lugar no prêmio nacional “Destaque Educação 2022″ do Educa Week, que é o maior evento sobre Educação Básica do Brasil.

O projeto iniciou em 2021 e tem o objetivo de trabalhar o contexto da Diversidade Cultural Amazônica, partindo da ótica infantil e da relação intergeracional familiar, preconizando que a criança é um sujeito histórico e de direitos, mas também é um sujeito geográfico imerso em um brincar identitário que também produz cultura.

Bancos proibidos

Ação judicial da DPE-AM (Defensoria Pública do Estado do Amazonas) quer proibir que 11 bancos ofereçam empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil no Amazonas.

“As famílias atendidas pelo Auxílio Brasil são formadas por pessoas que enfrentam dificuldades para se alimentar, pagar por serviços básicos essenciais, tais como água, energia elétrica e gás, e despesas com moradia e saúde, não sendo razoável admitir qualquer redução desses valores pagos, sob pena de trair o próprio objetivo da política pública”, diz a DPE.

Perda na TV

Por conta de direito de resposta à campanha de Lula, concedido pelo TSE, o presidente Bolsonaro perderá quase metade das inserções na propaganda eleitoral de TV a que teria direito nesta etapa final das eleições.

Ao todo, o candidato do PL perdeu 184 inserções após decisões dos ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Claudia Bucchianeri.

Desde o início da campanha eleitoral, foi a primeira vez que o TSE atendeu a pedidos desse tipo.

Leia mais:

Wilson vence Braga por larga margem, diz instituto Iveritas

Resta dúvidas de que o esporte do Amazonas é o Jiu-jitsu?

Amazônia ignorada na campanha para presidência da República