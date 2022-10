Wilson vence Braga por larga margem, diz instituto Iveritas

A vantagem é larga na capital e no interior do Amazonas. Na capital, o placar é de 59,4 a 40,5% a favor de Wilson

Mais uma pesquisa de intenção de votos dá ao governador Wilson Lima (União Brasil), que luta por sua reeleição, larga vantagem sobre o seu adversário, Eduardo Braga (MDB).

Números do Instituto Iveritas mostram o atual chefe executivo do Estado com 58,9% dos votos válidos, contra 41% do senador. A vantagem é larga na capital e no interior do Amazonas. Na capital, o placar é de 59,4 a 40,5% a favor de Wilson.

O Iveritas ouviu 2.912 eleitores em Manaus e nas cidades de Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Maués, Parintins, Autazes, Coari e Tefé.

Ponto facultativo

O prefeito David Almeida assinou decreto que muda o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Municipal nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo Fifa 2022, no Qatar.

Outra mudança no calendário foi a antecipação do ponto facultativo em alusão ao Dia do Servidor Público, de 28 de outubro para o dia 25.

O decreto antecipou para o dia 25 de outubro o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público municipal, estabelecendo, assim, expediente normal no dia 28 em todos os órgãos da Prefeitura.

Seleção Canarinho

Já na primeira partida da “Seleção Canarinho”, que acontecerá no dia 24 de novembro, diante da Sérvia, o expediente municipal será das 8h às 13h.

No dia 28, quando o Brasil encara a Suíça, o expediente será das 7h às 10h. No último confronto da fase de grupos contra Camarões, no dia 2 de dezembro, os órgãos da Prefeitura de Manaus funcionarão das 8h às 13h.

CMM fervilha

Com o apoio de parlamentares como Capitão Carpê (Republicanos), Eduardo Assis (União Brasil) e Jaildo Oliveira (PCdoB), o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) declarou guerra à reeleição de David Reis (Avante) à Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Ontem, David partiu para cima de 22 parlamentares que assinaram um documento para impedir o “golpe” da reeleição que, segundo eles, é ilegal de uma legislatura para a outra.

Reis quer desmobilizar o movimento e joga pesado para retirar o máximo possível de assinaturas.

Assanhados

Além de Rodrigo Guedes, os vereadores Marcelo Serafim (Avante), João Carlos (Republicanos) e Yomara Lins estão de olho na cadeira de David Reis.

Segundo eles, a reeleição de David é proibida pelo Regimento Interno da Casa. Qual jogo em contrário, “é golpe”, dizem eles.

Cidadania libera

Segundo o presidente do Cidadania no Amazonas, Elcy Monteiro, os filiados do partido podem apoiar quem quiser no segundo turno das eleições no Amazonas.

O vice da chapa de Amazonino Mendes, Humberto Michiles, já manifestou oficialmente no apoio a Eduardo Braga, mas o próprio “Negão”, o principal nome da legenda, reitera que ficará de fora desta fase da disputa estadual.

Transporte urbano

Em meio aos preparativos para os próximos grandes eventos na cidade, o IMMU se reuniu, na segunda-feira (17), com os representantes de empresas de ônibus do transporte urbano e do Acordo Operacional das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo (Acop) para debater e melhorar o transporte na cidade.

Na ocasião, foram analisadas as propostas a serem empregadas na Maratona de Manaus, Boi Manaus, Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Segundo Turno das Eleições e Dia dos Finados, no início de novembro.

Em breve, o IMMU anunciará a programação das operações de transporte para cada evento em todos seus canais de comunicação oficiais.

Feira do Tururi

A Prefeitura de Manaus realiza, até quinta-feira (20), na Avenida Belmiro Vianez, “Alameda do Samba”, na zona Centro-Oeste, a Feirinha do Tururi, um “esquenta do Boi Manaus 2022”, festa comemorativa aos 353 anos da cidade.

Lançada pela Manauscult em parceria com a Associação dos Artistas do Boi-Bumbá, em 12 de outubro, a Feirinha movimentou, em cinco dias de evento, mais de 20 mil pessoas.

A expectativa é de que, até o final da programação, passem pelo local, ao menos, 50 mil pessoas.

Etelvina Garcia

A professora, jornalista e escritora Etelvina Garcia foi homenageada com a Medalha do Mérito Educacional Professora Ignês Vasconcelos Dias, ontem, na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), por indicação do deputado Serafim Corrêa (PSB).

Natural do Amazonas, Etelvina foi professora do Ensino Médio por dez anos.

Para o líder socialista, a homenagem à Etelvina é mais do que merecida pelos relevantes serviços prestados à educação e ao jornalismo no Estado.

Cooperativismo

Uma delegação do Amazonas formada por representantes do setor de cooperativismo participa da 8ª edição do World Coop Management Expo22 (WCMEXPO22), que acontece em Belo Horizonte (MG).

O deputado Adjuto Afonso (UB), que preside a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), integra o grupo e avalia de forma positiva o congresso, considerado o mais importante do país no setor.

Conforme o parlamentar, o grupo passa por uma reciclagem profissional de fundamental importância, que envolve estratégias de atuação nos negócios relacionados às cooperativas.

Golpe a caminho

Em Brasília, líderes do Centrão querem usar o Plano Plurianual (PPA) para validar o orçamento secreto e blindá-lo contra qualquer reação do próximo presidente da República ou do Supremo Tribunal Federal.

No desenho feito por líderes da Câmara e do Senado, o PPA seria usado para carimbar programas de interesse dos deputados e senadores.

Essas ações, por sua vez, seriam irrigadas com dinheiro do orçamento secreto. Com essa manobra, parte dos programas prioritários só seria executada com as emendas secretas, amarrando o projeto às verbas de maior interesse do Congresso.

Drama na BR

Sem pontes e sem ajuda federal, moradores de comunidades do Careiro e municípios vizinhos enfrentam verdadeiro drama para realizar a travessia dos rios Curuçá e Autaz Mirim.

O transporte agora é feito por canoas e a disputa pelo acesso a elas gera filas envolvendo até 70 pessoas que se aglomeram diariamente nas margens dos rios.

Steiner preocupado

“A depredação da Amazônia preocupa. O Governo não tem feito muita coisa, eu diria que até tem incentivado, por meio das palavras, o descuido em relação à Amazônia”.

Com essa declaração a O Globo, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, destacou sua preocupação com a forma como o Governo Federal trata a Amazônia, sem o menor interesse em diminuir o desmatamento.

“Cooptação”

Além da Amazônia relegada, Dom Steiner também criticou o Governo Bolsonaro por usar indevidamente as religiões para sugestionar votos.

Ele manifestou, ainda, sua indignação com os ataques à democracia, condenou o orçamento secreto e classificou de “tentativa de cooptar o Judiciário” a proposta de ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Leia mais:

Tarcísio não foi alvo premeditado de tiros em SP, dizem policiais militares

A verdade como defesa das liberdades democráticas

Encontro em Manaus debate Polo Naval na Amazônia