No último dia 5, o prefeito David Almeida iniciou as comemorações alusivas aos 353 anos do aniversário da cidade de Manaus no Palácio Rio Branco, no centro histórico, com a 2ª Mostra de Arte Indígena de Manaus, realizada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

Na ocasião, David ressaltou o propósito maior da iniciativa: dar protagonismo aos artistas indígenas, em reconhecimento à história e à memória cultural dos povos que são a própria identidade da população manauense.

Celebrado em 24 de outubro, o aniversário festeja os acontecimentos de 1848, quando a Vila de Manaos foi elevada à categoria de cidade. Nascia ali a “Cidade Sorriso”, hoje conhecida internacionalmente como a capital da Amazônia.

Sob David Almeida, Manaus tem vivido um importante período de reconstrução, tendo em vista o quadro de caos que a nova administração municipal herdou, consequente, sobretudo, da mais violenta pandemia que já castigou o Amazonas em todos os tempos.

Se no passado teve que enfrentar as investidas dos espanhóis, que pretendiam arrebatar seu território a ferro e fogo, Manaus hoje luta contra a falta de sensibilidade do Poder Federal para seguir sua trajetória de progresso.

Entretanto, em parceria com o Governo do Estado, David toca suas ações para frente, com a consciência de que, apesar do tempo difícil, a cidade e seu povo precisam cumprir seu destino, construindo, com o próprio suor, seu futuro de amor e prosperidade. Feliz aniversário, Manaus !

