Pagamentos do INSS têm calendário alterado no carnaval; confira

Os créditos começaram a ser feitos no dia 21 de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo

Manaus (AM) – Os bancos não terão expediente neste feriado de carnaval. Por conta disso, o INSS alterou o calendário de pagamentos de benefícios. Os créditos começaram a ser feitos no dia 21 de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo.

Nesta quinta-feira (24), recebem os aposentados cujo benefício termina em 4. Na sexta-feira (25), foi a vez de quem tem a inscrição terminada em 5. Depois disso, só daqui há seis dias, na quinta-feira (3) depois do feriado.

Beneficiários com os finais 7 recebem no dia 3 e o calendário segue até o dia 9 de março para quem tem o benefício com o final 0.

Quem recebe mais de um salário mínimo como benefício, os pagamentos ocorrem do dia 3 a 9 de março.

A aposentada Marise Sansão, de 73 anos, faz parte da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COPAB). Ela mora em Salvador e terá o benefício pago depois da data que recebe regularmente.

“Isso é difícil, porque tenho meus compromissos. A maioria dos aposentados usa o dinheiro para comprar medicamentos. Muitos ajudam a família”, pondera.

O especialista em Finanças, Marcos Melo, diz que a alteração pode gerar confusões. Ele orienta que os beneficiários do INSS se organizem neste mês. Para quem recebeu antecipado, a dica é já programar os pagamentos habituais.

“E, assim, não cair em armadilhas para que, quando chegar os vencimentos, o dinheiro não tenha sido gasto com outras coisas”, alerta.

Rubens Stein, de 72 anos, costuma receber a aposentadoria no terceiro dia útil do mês. Ele foi surpreendido ao saber que o crédito só será feito no dia 7 de março.

“É muita essa diferença. Mas não se pode fazer nada”, lamentou.

Para casos como o de Rubens, Marcos Melo sugere que o vencimento dos compromissos seja negociado com os credores para evitar a cobrança de multas e juros.

“É muito importante que se busque a informação a respeito de quando deverá receber esses valores e se programe. A disciplina evita um grande problema no futuro”, orienta.

INSS: confira o calendário

Para quem recebe até um salário mínimo

Final do Benefício Data do pagamento 1 21 de fevereiro 2 22 de fevereiro 3 23 de fevereiro 4 24 de fevereiro 5 25 de fevereiro 6 03 de março 7 04 de março 8 07 de março 9 08 de março 0 09 de março

Para quem recebe mais de um salário mínimo

Final do Benefício Data do pagamento 1 e 6 03 de março 2 e 7 04 de março 3 e 8 07 de março 4 e 9 08 de março 5 e 0 09 de março

Bancos: sem expediente

Para o atendimento presencial, as agências funcionam no horário regular até a sexta-feira, dia 25 de fevereiro, e reabrem na quarta-feira de cinzas (2), a partir das 12h.

Sem expediente bancário, os boletos que vencem entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia 2 de março.

Os canais digitais como internet banking e caixas eletrônicos continuam funcionando para pix, transferências e pagamentos.

