Vídeo: Lula envia mensagem agradecendo apoio do prefeito de Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva (AM) – O ex-presidente e candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enviou uma mensagem em vídeo para o prefeito Anderson Sousa (UB), em agradecimento ao apoio e a expressiva votação que recebeu no primeiro turno em Rio Preto da Eva. Foram 7.313 votos, que representa 51,94% dos votos válidos no município.

“Quero agradecer ao prefeito Anderson Sousa de Rio Preto da Eva pelos votos que recebi no primeiro turno”, pontuou Lula no começo do vídeo.

O candidato ainda agradeceu a todos os amazonenses do interior do Estado pela vitória dada a ele no primeiro turno e disse estar confiante que vai vencer no Amazonas mais uma vez no próximo dia 30.

“Quero agradecer todo o povo do interior do Amazonas, que me deu uma grande vitória no primeiro turno, e tenho certeza que o povo do interior do Amazonas vai me dar outra vez uma grande vitória no segundo turno”, disse Lula.

No vídeo Lula ainda cita o senador Omar Aziz e comenta sobre a vinda dele ao Estado. “Quero abraçar todos os prefeitos, abraçar todo o povo de cada cidade, abraçar o senador Omar Aziz, um beijo no coração de todos vocês e até a minha visita ao Estado do Amazonas”, finaliza o candidato à presidência.

Veja o vídeo:

*Com informações da assessoria

