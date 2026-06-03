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Projeto do deputado Thiago Abrahim fortalece atuação da AAPECS, entidade que desenvolve ações sociais, educacionais e de combate à fome em Tefé.

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou o Projeto de Lei nº 212/2026, de autoria do deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil), que declara de utilidade pública a Associação Administrativa de Projetos Escolares, Comunitários e Sociais (AAPECS), sediada em Tefé.

Fundada em 2023, a entidade atua em diversas áreas, como assistência social, educação, saúde, esporte, cultura e segurança alimentar. O reconhecimento fortalece a atuação da associação e amplia sua capacidade de desenvolver projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade social.

AAPECS desenvolve ações sociais em Tefé

A AAPECS realiza iniciativas que beneficiam centenas de famílias no município de Tefé. Entre os projetos desenvolvidos está o “Inter Ruas”, que utiliza o esporte como instrumento de inclusão social e formação cidadã para crianças e jovens.

A entidade também promove ações de distribuição de cestas básicas, o projeto “Sopa no Bairro”, campanhas do “Natal Solidário” e atendimentos gratuitos na área da saúde, incluindo consultas clínicas e oftalmológicas.

Thiago Abrahim destaca impacto social da entidade

Segundo o deputado Thiago Abrahim, o reconhecimento de utilidade pública valoriza instituições que colaboram com o poder público no atendimento às comunidades mais vulneráveis.

“Nosso objetivo é valorizar entidades sérias que realizam um trabalho transformador junto às comunidades. A AAPECS desenvolve ações que impactam diretamente a vida de famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo dignidade, inclusão social e oportunidades para crianças, jovens e adultos”, afirmou.

Reconhecimento fortalece políticas sociais

O parlamentar destacou que a associação exerce papel importante no fortalecimento das políticas sociais em Tefé, especialmente em áreas essenciais para o desenvolvimento humano.

“Quando uma instituição leva assistência social, acesso à saúde, esporte, educação e combate à fome para quem mais precisa, ela se torna uma grande parceira do desenvolvimento social. Reconhecer esse trabalho é também incentivar que essas ações continuem chegando à população”, ressaltou.

Atuação beneficia famílias e comunidades indígenas

Thiago Abrahim também destacou o trabalho realizado pela entidade junto a famílias em situação de insegurança alimentar e indígenas que vivem em contexto urbano.

De acordo com o deputado, os projetos desenvolvidos pela associação fortalecem os vínculos comunitários e ampliam oportunidades para diferentes públicos.

“A AAPECS demonstra um compromisso genuíno com a promoção da cidadania e da solidariedade. São iniciativas que contribuem para uma sociedade mais justa, inclusiva e humana”, concluiu.

(*) Com informações da assessoria

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