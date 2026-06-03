Colaboração

Segundo autoridades, ele teria adotado uma estratégia que não atingiria, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal

Fontes que tiveram acesso à nova proposta de colaboração premiada entregue pelos advogados de Daniel Vorcaro à PF (Polícia Federal) e à PGR (Procuradoria-Geral da União) relataram à CNN que ela muda “muito” em relação à primeira versão e que detalha melhor o envolvimento do ex-banqueiro com autoridades dos Três Poderes e da oposição.

Uma autoridade com acesso à delação diz que ela foi “reformulada, ampliada e aprofundada” em relação ao primeiro documento que acabou rejeitado pela Polícia Federal e que a nova versão detalha melhor a relação com pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal, integrantes da cúpula do Congresso, dois ministros do governo Lula e lideranças da oposição.

Validação

A mudança considerada “significativa” entre as duas versões se deve principalmente à saída do advogado José Luís de Oliveira Lima da equipe de Vorcaro. Segundo autoridades, ele teria adotado uma estratégia que não atingiria, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, justamente para tentar validar a delação. A linha, porém, levou a um tensionamento com o ministro-relator do caso no STF, André Mendonça.

A expectativa é de que até o dia 12 de junho haja uma resposta da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. O motivo é que André Mendonça deu esse prazo como limite para que Vorcaro permanecesse em uma cela especial, justamente para estruturar a segunda versão da delação premiada.

(*) Com informações da CNN Brasil

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