Após exercer cidadania, eleitores buscam praia da Ponta Negra para relaxar no segundo turno

Manaus (AM) – Com um domingo cheio de responsabilidade com o direito a exercer a cidadania nas eleições 2022, muitos eleitores votaram cedo neste domingo (30), do segundo turno, para aproveitar o dia em família e com amigos, escolhendo, depois do compromisso com as urnas, um passeio para relaxar.

E o local escolhido por muitos foi o complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, um dos cartões-postais da capital que a Prefeitura de Manaus mantém com segurança, gentileza e beleza para os moradores, visitantes e turistas de todas as regiões.

Votar cedo e ir à praia foi a escolha do repositor Francisco Lucas Dourado, 28 anos, que após escolher seus candidatos na urna se dirigiu para o balneário com a família. “Votei cedo, cumpri meu direito de cidadão, confiante. E agora estamos relaxando para mais tarde conferir o resultado da votação. Espero que nosso Brasil melhore”, comentou. Quanto ao dia, ele disse que está “dando praia”, com um clima bom e uma ótima diversão para todos.

A confeiteira Genilda Ramos, 39, exerceu seu compromisso na eleição nas primeiras horas e agradeceu a Deus pelo domingo de folga, fazendo um pedido: “Quem ganhar que faça um trabalho para todos os brasileiros, com paz e união. Agora estamos curtindo essa paisagem, essa beleza natural, esse vento, com boa organização. É bom curtir o que é nosso”, comentou.

Para garantir segurança e conforto aos frequentadores do espaço neste dia de eleição, mais de 60 servidores estão se revezando em turnos para atender ao público, incluindo a Comissão de Coordenação do complexo – servidores do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), e da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), além da Polícia Militar e Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com a Guarda Municipal. Completam o grupo bombeiros militares, com equipe de salva-vidas, e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Manutenção

Avançando em laços de gentileza na escola urbana, levando cores e design ao complexo, o parque tem vários pontos instagramáveis para os visitantes e usuários, como a escadaria de acesso à praia revitalizada e com nova pintura, e a decoração natalina, inaugurada nesta semana pelo prefeito David Almeida.

Além de pintura e padronização visual do complexo, a Prefeitura de Manaus tem realizado revitalização da estrutura dos quiosques; restauro e manutenção de lixeiras; reposição de pedras portuguesas no calçadão e nos canteiros do passeio; lavagem do piso e dos guarda-corpos; e operações de recuperação e aplicação de nova estrutura ACM (Aluminum Composite Material), de alta durabilidade e resistência, no anfiteatro.

Os trabalhos seguem com a reposição e recomposição das pedras portuguesas, que é feita de forma manual para recuperação de áreas onde as rochas de calcário e basalto portugueses acabam se deslocando no piso, sendo repostas uma a uma.

Por ser mais rústico e com formas orgânicas, o piso traz um sentimento de memória afetiva. A manutenção tem supervisão da comissão do parque, via Implurb, órgão responsável pela gestão do complexo.

Estão sendo realizados ainda serviços para a manutenção do chafariz; com reconstrução de todo o painel do sistema de comando, reposição e troca de LEDs, recondicionamento do sistema elétrico, substituição de fiação elétrica, manutenção dos bicos e jatos, rejuntamento de toda área da canoa, reposição de azulejos e trocas de bombas d’água e tubulação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Donald Trump publica vídeo em apoio à reeleição de Bolsonaro; veja vídeo

TSE proíbe prefeituras de reduzir número de ônibus no dia da eleição

A nove dias da eleição, Wilson Lima abre 18,4% de vantagem sobre Braga, diz Pontual Pesquisas