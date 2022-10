Com Lula e Wilson Lima definidos, amazonenses citam educação e segurança pública como focos

Enquanto professores acreditam no retorno de políticas públicas voltadas às universidades federais com Lula na presidência, donos de negócios querem maior segurança em estabelecimentos do Amazonas

Manaus (AM) – Segurança pública e educação serão um dos maiores desafios para Wilson Lima durante o novo mandato no Amazonas. A população cobra por mais cuidado e, no primeiro mandato, o governador já voltou a realizar concurso público para forças policiais após mais de 10 anos. Com a eleição de Lula ao Governo Federal, professores também acreditam que o Amazonas possa desenvolver projetos que tornem a educação novamente uma prioridade, assim como a volta de novas políticas públicas.

Educação

“Eu acredito que o trabalho de Wilson Lima com Lula deve ser um trabalho de forma amistosa e, talvez, o Wilson Lima esteja entre o neutro e possa se tornar um apoiador do governo Lula. Porque o governo do PT tem um olhar diferente para a região Norte e isso pode facilitar a volta de recursos, políticas públicas. E isso é positivo”, acredita o professor Hélder Mourão.

O profissional da educação lembra dos cortes de investimento durante o governo Bolsonaro, contingenciamento às universidades federais, que deixou estudantes de todo o país em aflição. Naquele momento, não havia como fazer as manutenções nas instituições de ensino, além de diminuir as vagas para estudantes.

“Houve cortes bem pesados no Ministério da Educação (MEC), nas universidades federais. Inclusive, esse ano tiveram três contingenciamentos de recursos que dificultaram as manutenções das universidades federais. Houve muitas manifestações da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) contra esses problemas. Então, essa é uma política que deve ser, de fato, revista”,

Segurança pública

O professor explica também que as políticas públicas voltadas à segurança no estado têm se mostrado ineficientes. O sistema de segurança está regredindo por falta de autonomia do governo para pleitear recursos que tornem os projetos efetivos junto ao governo federal.

Mourão acredita que Wilson deve fortalecer as políticas públicas que beneficiem o Amazonas, entre elas o modelo de negócio da Zona Franca, que muitos políticos não concordam.

“O Amazonas precisa ser um só estado, visto que, nas eleições passadas, ficou dividido entre capital e interior. Então, há uma necessidade de aproximação maior das pessoas com as políticas públicas voltadas à segurança e educação”, reclama Hélder.

A microempreendedora Raquel Sarmento, que tem uma loja próximo à rua do Comércio, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, reclama que o estado precisa de mais policiamento nas ruas, pois a criminalidade tem aumentado e o lugar onde está o seu estabelecimento tem se tornando perigoso.

“Eu tenho o sentimento de insegurança. Muitas vezes deixo o celular em casa por medo de ser assaltada. Falta policiamento nas ruas. Quero acreditar que [a situação melhore com o novo mandato], pois quando os governos caminham do mesmo lado, a tendência é melhorar”, afirma Raquel.

Raquel também almeja que o policiamento aconteça com frequência, pois segundo a microempreendedora, a maioria dos policiais deveriam estar nas ruas e não cumprindo funções administrativas nas sedes governamentais.

“Acredito que os policiais tem que desempenhar sua função nas ruas, cuidando da sociedade, deixando assim a população mais tranquila quanto a assaltos e furtos. Na educação pública, precisamos de mais professores qualificados”, completou.

