Escola do Legislativo da CMM inicia ano letivo com retorno das aulas presenciais

Manaus (AM) – A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony da Câmara Municipal de Manaus (CMM) abriu o ano letivo de 2022, na última semana, durante sessão especial no plenário Adriano Jorge, com anúncio do retorno das aulas presenciais, suspensas após dois anos devido a pandemia da covid-19.

Durante a programação, o presidente do parlamento municipal, vereador David Reis (Avante), falou sobre a importância da educação oferecida pela Escola do Legislativo, por meio do programa EscolegisCMM, para a liberdade de escolhas de qualquer cidadão.

“Os cursos online, prioridade no programa EscolegisCMM, vão ao encontro da realidade pós pandemia, e se tornaram imprescindíveis nesse cenário atual, para dar condições aos cidadãos de brigar de forma mais competitiva no mercado de trabalho”, frisou David Reis.

Este ano, a Escola do Legislativo completa 15 anos de funcionamento, com a disponibilização de treinamentos e cursos gratuitos ofertados aos funcionários da casa legislativa e à comunidade. Durante a sessão especial, a diretora da Escola do Legislativo, Debora Cavalcante, falou sobre o retorno das aulas presenciais, a partir do mês de março, com medidas sanitárias e de distanciamento social.

“Embora com turmas menores, os cursos vão reiniciar em março, em paralelo ao Ensino à Distância (EAD) da EscolegisCMM”, explicou.

A diretora da Faculdade Estácio, Adriana Borges, falou sobre a mudança na forma de levar educação às pessoas por meio do Ensino à Distância (EAD), com qualidade, ao traçar um histórico da evolução da educação. Já o defensor público Rafael Barbosa defendeu que, mesmo nesse período de reinvenção da educação, a preocupação com a qualidade educacional se manteve.

A mesa de autoridades também foi composta pelo diretor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Carlos Alberto Ramos Filho, do sub-reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleto Leal, da diretora-geral da Universidade Estácio, Adriana Borges, do diretor da Escola Superior Pública do Estado do Amazonas, defensor público Rafael Barbosa e outros.

Segundo a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (Abel), os motivos para criação das Escolas do Legislativo estão na Constituição de 1988, que determina a capacitação dos servidores públicos. Atualmente, há 325 Escolas em Câmaras Municipais e 26 Escolas do Legislativo Estaduais e no Distrito Federal.

*Com informações da assessoria

